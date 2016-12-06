مشکل گرمایش مدرسه دخترانه «توحید وراینه» رفع شد

کریم حمیدوند در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: خوشبختانه با پیگیریهای جمعی صورت گرفته مشکل گرمایش مدرسه دخترانه «توحید وراینه» رفع شده است.
وی بابیان اینکه ما به دنبال خدمترسانی به همه نقاط محروم شهرستان هستیم تأکید کرد: رسانهها بهعنوان چشم بیدار جامعه میتوانند مشکلات و کمبودهای موجود را بررسی و برای رفع آنها و اجماع نظرات جمعی آن را منعکس کنند.
فرماندار نهاوند بابیان اینکه مدرسه ابتدایی والفجر مشکل گرمایشی ندارد، افزود: این مدرسه به دلیل قدیمیساز بودن مشکلاتی داشته که بخشی از آن حلشده و بخش دیگر آن باید به دست مسئولین حل شود.
وی افزود: طرح و پیشنهاد بازسازی و نیاز به بازسازی مدرسه والفجر وراینه را جهت بررسی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام ارسال کردهایم و منتظر پاسخ این بنیاد برای بازسازی و تصویب آن هستیم.
حمیدوند بهرهگیری از توان خیرین درزمینهٔ های مختلف را منشأ خیروبرکت عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در شهرستان نهاوند در بحث ساختوساز مدارس توسط خیرین و بنیاد برکت اقدامات خوبی انجامشده است.
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