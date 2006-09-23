زمين لرزه عسلويه را تكان داد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، بر اساس اين اطلاعات اين زمين لرزه ساعت 12 و 52 دقيقه و 24 ثانيه امروز به وقوع پيوست و نسبت به وجود پس لرزه هاي ناشي از اين زمين لرزه اطلاعاتي در دست نيست.
عليرضا خرمي ، رئيس ستاد حوادث غير مترقبه استان بوشهر در رابطه با وقوع اين زمين لرزه ابراز بي اطلاعي كرد و گفت: اين گونه زمين لرزه ها زلزله نبوده و تنها ناشي از انفجارات كوه ها براي احداث تونل و انجام عمليات راه سازي بوده است. ضمن اينكه هيچ گونه گزارشي از ثبت زمين لرزه تاكنون از سوي موسسه مطالعات ژئوفيزيك دانشگاه تهران به اين ستاد ارسال نشده است.
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