دیدار روسای ستاد مشترک ارتش آمریکا و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ژنرال «خلوصی آکار» رئیس ستاد کل ارتش ترکیه پس از بازدید از پایگاه اینجیرلیک دراستان آدانا در آستانه عید کریسمس به مقر نیروهای نظامی آمریکا در این شهر رفت و با «جوزف دانفورد» همتای آمریکایی خود دیدار و گفتگو کرد.



آکار که همراه با یک هیات نظامی برای بازدید از پایگاه های ارتش ترکیه به آدانا رفته است، سپس با استاندار آن نیز دیدار کرد.