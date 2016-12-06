به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی بررسی ظرفیت های توسعه شهری با حضور حجت الاسلام سید صادق طباطبایی نژاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سید محسن علوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و حسین محمدپور زرندی رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران برگزار شد.

شهرنشینی در ایران از فرصت تا تهدید

حسین پورزرندی در این نشست با اشاره به اینکه آمارها نشان می دهد که ما با یک جهش در رشد شهری در کشورهای در حال توسعه روبه رو هستیم، افزود: آفریقا و آسیا در سه دهه آینده تقریبا همه افزایش رشد شهرنشینی جهانی را به خود اختصاص خواهند داد به طوری که این برآورد وجود دارد که از ۲.۵ میلیاردنفری که طی سه دهه آینده به جمعیت جهانی اضافه می شود بیش از ۹۰ درصد از آنها ساکن مناطقی از آسیا و افریقا باشند.

پورزرندی با تاکید بر اینکه ایران نیز طی چند دهه گذشته رشد فزاینده جمعیت شهرنشین را تجربه کرده است، خاطرنشان کرد: جمعیت شهرنشین ایران در سال ۱۳۳۵ بالغ بر ۳۱ درصد بوده که این رقم در سال ۹۰ به ۷۱ درصد رسیده و برآوردها نیز نشان می دهد امروز ما از ۷۳ درصد شهرنشین نیز عبور کردیم.

وی با بیان اینکه این جمعیت عظیم شهری از یک سو فرصت و از یک سو تهدید به حساب می آید، گفت: به نظر می رسد در مسیر توسعه شهری که به تعبیر دقیق تر بهبود کیفیت زندگی شهروندان است تاکنون به جنبه های اقتصادی کمتر توجه شده است.

رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در این زمینه گفت: در زمینه مدیریت هزینه و به ویژه مدیریت درآمدی شهرها با چالش مواجه هستند و سیستم مالی کشور نیز توجه چندانی به پروژه های عمرانی شهری نداشته است.

وی در این خصوص توضیح داد: حجم و میزان تسهیلات ارائه شده به پروژه های شهری به نسبت سایر پروژه ها اندک است و این در حالی است که مسئولیت اجتماعی سیستم بانکی اقتضا می کند ما به سمت عمران و آبادی شهرها حرکت کنیم.

پورزرندی گفت: امروز آلودگی هوا یک معضل جدی در پیش روی ساکنین کلانشهرهاست اما باید این سوال را پرسید که بانک ها چه حد منابع مالی خود را به سمت توسعه این مدل خدمات هدایت کرده اند؟ امروز نوسازی سیستم ناوگان حمل و نقل عمومی و حتی موتورسیکلت ها نیازمند یاری بانک هاست که ما در حد وسع خود تلاش کردیم به این رسالت اجتماعی جامه عمل بپوشانیم.

بحران های فرهنگی شهر مغفول است

سید صادق طباطبایی نژاد در این نشست با اشاره به اینکه متاسفانه مدیریت شهری و چالش های مبتلا به آن به ویژه در شهرهای کوچک مورد توجه قرار نمی گیرد، گفت: رشد روز افزون شهرنشینی از یک سو و فقدان رویکردهای علمی و جامع در حوزه مدیریت شهری به ویژه ابعاد اقتصادی سبب شده تا اغلب شهرداری ها با معضلات جدی اقتصادی روبه رو شوند و حتی در برخی موارد عملا به سمت ورشکستگی حرکت کنند.

وی با تاکید بر اینکه فقدان نگاه اقتصادی باعث شده تا موضوعات فرهنگی نیز عملا مورد غفلت و بی توجهی در حوزه شهری قرار گیرد، گفت: شهرها کانون تولید فرهنگ هستند و از سوی دیگر ناهنجاری ها نیز در بستر شهری ظهور و بروز پیدا می کنند و به نظر من بخشی از ناهنجاری هایی فرهنگی و اجتماعی جامعه امروز نتیجه بی توجهی به مدیریت فرهنگی شهرهاست.

نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: به نظر من یکی از ضروریات حوزه اجتماعی در سطح شهرها راه اندازی کلینیک های روانشناسی شهر است که هم نگاه پیشگیرانه و هم نگاه درمانی به آسیب های فرهنگی و اجتماعی حوزه شهری داشته باشد.

غفلت از چالش های اقتصادی شهرهای کوچک

سیدمحسن علوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه ضمن تاکید بر برنامه ریزی های مجلس برای تقویت مدیریت شهری، گفت: در زمینه توسعه شهری زیرساخت های اقتصادی در اولویت قرار دارد.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت سیستم بانکی کشور از توسعه شهری، گفت: سیستم بانکی باید با عبور از رویکرد بنگاه داری به سمت عمل به مسئولیت های اجتماعی به ویژه در حوزه شهری حرکت کند.

علوی تاکید کرد: در کنار رسیدگی به مدیریت شهری در کلانشهرها باید نگاه ویژه ای هم به شهرهای کوچک و متوسط داشت.