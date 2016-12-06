به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرفانی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری خود در جمع اصحاب رسانه به میزبانی شورای اسلامی شهر شاهرود با بیان اینکه طرح توسعه میدان جمهوری که از سال ۷۴ کلنگ زده شد در ادامه سیر روند خود نیازمند اعتبار و بودجه قابل توجه است، ابراز داشت: این پروژه به عنوان یک مطالبه مردمی در شورای سوم و سپس در شورای چهارم پیگیری و از همان سال های ابتدایی با تملک مغازه هایی که در حاشیه میدان قرار داشت آغاز شد.

وی ضمن بیان اینکه باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم در جامعه امکان خرید تمامی املاک و اراضی برای شهرداری وجود ندارد، افزود: طی قراردادی با یک سرمایه گذار مجتمعی به نام ستاره شرق در حاشیه میدان جمهوری احداث شد تا مغازه های مورد نظر با استقرار در پاساژ بتوانند امور جاری خود را سپری کنند که در ادامه این روند با توجه به رکود ساخت و ساز و توقف این پروژه تا کنون به نتیجه نرسیده که امیدواریم با تحویل سه طبقه از این پاساژ بتوانیم در خدمات رسانی به مردم گام کوچکی برداریم.

شهردار شاهرود با بیان اینکه خرید مجموعه البرز شرقی با ۷۸ میلیارد تومان یکی از اقدامات مهم شهرداری بود، اظهار داشت: با بودجه ۳۶ میلیاردی شهرداری شاهرود طی سه سال گذشته و وجود پروژه های هزینه بر و رکود اقتصادی اجرای برخی از امور نیازمند اختصاص بودجه دولتی به مجموعه شهرداری است.

میرفانی در ادامه با بیان اینکه مجموعه البرز شرقی دارای دو سند است که هشت هکتار آن شامل استخر و باشگاه ورزشی متعلق به شهرداری است، گفت: امیدواریم سند این مقدار از البرز شرقی آزاد و در اختیار شهرداری قرار گیرد.

وی افزود: مشکل اصلی عدم بودجه در شهرداری ۳۳ میلیاردی است که در راستای آزاد سازی سند البرز شرقی به سازمان خصوصی سازی واریز شده و این مقدار از محل فروش زمین ها و تبدیل آن به ارزش افزوده در مجموعه شهرداری مهیا شد لذا علارغم کمبود اعتبارات و مشکلات اقتصادی ۶۰ هزار متر از خیابان منتهی به میدان قیام تا بهارستان آزادسازی، آسفالت و جدول گذاری شد.

شهردار شاهرود درباره مجموعه البرز شرقی توضیح داد: این مجموعه طبق برآورد اولیه ۲۱میلیارد تومان قیمت گذاری شد و شهرداری با درخواست مدیر عامل فعلی و قبلی مجموعه البرز شرقی به این قسمت ورود پیدا کرد در بدو این واگذاری هیئت کارشناسی ۵۱ میلیارد تومان برآورد قیمت کل مجموعه را بیان کرد و در مزایده که شهرداری در آن با رقبای غیربومی در رقابت بود، این مجموعه به مبلغ ۸۷ میلیارد تومان به شهرداری شاهرود واگذار شد و این قطعا منافع شهرستان را پوشش خواهد داد.

میرفانی با بیان اینکه تمام دغدغه شهرداری حفظ فضای سبز این مجموعه است، تصریح کرد: ۴۲ هکتار مساحت البرز شرقی است و ۲۲ هکتار فضای سبز در این مجموعه به صورت پراکنده وجود دارد و باتوجه به کمبود سرانه فضای سبز حفظ درختان این مجموعه در دستور کار قرار گرفت که امیدواریم بتوانیم در حفظ این فضا موفق عمل کنیم.

وی افزود: با توجه به اینکه ترافیک در هسته مرکزی شهر وجود دارد وجود سیتی سنتر و مجموعه شهرداری در البرز شرقی می تواند گره های ترافیکی موجود در شهر را کاهش دهد.