توضیحات آبفای اهواز در خصوص یادداشت مهر

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار یادداشت «حق الناس و دیوار بلند آبفای اهواز» در خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب اهواز توضیحاتی به شرح زیر برای این خبرگزاری ارسال کرد.

در این توضیحات آمده است: اجرای پروژه فاز ۲ تصفیه خانه آب شهرستان کارون در سال جاری یکی از مهم ترین اقدامات در حوزه آب از زمان تبدیل شدن آن به شهرستان محسوب می شود. اخیرا این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال وارد مرحله اجرایی شد.

آبفای اهواز در ادامه آورده است: شهرستان کارون با انتزاع از بخش مرکزی شهرستان اهواز در ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شد و شرکت آبفا اهواز در مدت این چهارسال باتوجه به نقشه تصویب شده، خدمات مختلفی در دو حوزه آب و فاضلاب انجام داده است. عمده این خدمات در سال جاری و باتوجه به جذب اعتبارات توسط استاندار خوزستان در حال اجرا است که شهروندان این شهرستان در آینده ای نزدیک شاهد نتایج آن خواهند بود.

در این توضیحات همچنین آمده است: طبیعتا ساخت و سازهای غیرمجاز و بی رویه ای که در این شهرستان در حال انجام می باشد شامل این خدمات نخواهد بود و جز اعمال فشار مازاد بر بدنه شبکه آب مشترکان قانونی نتیجه دیگری به همراه ندارند.

آبفای اهواز تصریح است: عدم نصب انشعابات غیرمجازو پمپ های مکش بر شبکه آب، داستانی تکراری است که شرکت آبفا اهواز مدت هاست نسبت به نتایج منفی آن وارد عمل گردیده است اما متاسفانه همچنان مجبور به شناسایی و تبدیل وضعیت آن ها است. مکش غیرمجاز آب در یک خیابان می تواند به راحتی عامل افت فشار و ورود گل و لای به شبکه آب در خیابان دیگری باشد .

همچنین عنوان شده است: همانطور که گفته شد، اجرای پروژه فاز دو تصفیه خانه آب شهرستان کارون در سال جاری یکی از مهم ترین اقدامات در حوزه آب از زمان تبدیل شدن آن به شهرستان محسوب می شود. اعتبار این پروژه بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال اعلام شده است.

در ادامه این توضیحات گفته شده است: ایجاد یک حوضچه پیش ته نشین آب به طول ۲۰۰ متر در این تصفیه خانه، توان تصفیه آب را بالا برده و ظرفیت تولیدرا از ۴۰ هزار به حدود ۷۰۰ هزار متر مکعب خواهد رساند. با اتمام مرحله اول این پروژه افت فشار و کم آبی در برخی مناطق این شهرستان مرتفع خواهد شد.