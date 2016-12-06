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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۶

مدیرکل تعاون و کار اردبیل:

تسهیلات مشاغل خانگی اردبیل از استان عودت نشده است

تسهیلات مشاغل خانگی اردبیل از استان عودت نشده است

اردبیل – مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: تسهیلات مشاغل خانگی اختصاصی استان اردبیل عودت داده نشده و جذب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی بعد از ظهر سه‌شنبه در حاشیه مراسم روز جهانی معلولان اردبیلی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید ۳۷ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی جذب شده است.

وی افزود: این اظهارات که تسهیلات به دلیل مبلغ پایین جذب نمی‌شود صحیح نیست و رقم تسهیلات ۵۰ میلیون ریال است که با وجود پایین بودن مورد استقبال قرار می‌گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تأکید به اینکه افراد دارای مهارت در اولویت دریافت این تسهیلات هستند، اضافه کرد: تاکنون ۸۵ درصد از تسهیلات جذب شده است.

رحیمی با تأکید به اینکه رقم تسهیلات به واقع اندک است، تصریح کرد: ما پیشنهاداتی برای افزایش رقم تسهیلات به کارگروه‌های کشوری طرح کردیم و امیدواریم تسهیلات افزایش یابد.

وی در خصوص خدمات و تسهیلات ارائه شده به معلولان نیز اضافه کرد: تمامی خدمات و تسهیلات پرداختی به معلولان با نظارت و برنامه‌ریزی مستقیم خود بهزیستی انجام می‌شود.

کد مطلب 3842813
محمد میرزایی ناطق

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