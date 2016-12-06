تسهیلات مشاغل خانگی اردبیل از استان عودت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی بعد از ظهر سه‌شنبه در حاشیه مراسم روز جهانی معلولان اردبیلی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید ۳۷ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی جذب شده است.

وی افزود: این اظهارات که تسهیلات به دلیل مبلغ پایین جذب نمی‌شود صحیح نیست و رقم تسهیلات ۵۰ میلیون ریال است که با وجود پایین بودن مورد استقبال قرار می‌گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تأکید به اینکه افراد دارای مهارت در اولویت دریافت این تسهیلات هستند، اضافه کرد: تاکنون ۸۵ درصد از تسهیلات جذب شده است.

رحیمی با تأکید به اینکه رقم تسهیلات به واقع اندک است، تصریح کرد: ما پیشنهاداتی برای افزایش رقم تسهیلات به کارگروه‌های کشوری طرح کردیم و امیدواریم تسهیلات افزایش یابد.

وی در خصوص خدمات و تسهیلات ارائه شده به معلولان نیز اضافه کرد: تمامی خدمات و تسهیلات پرداختی به معلولان با نظارت و برنامه‌ریزی مستقیم خود بهزیستی انجام می‌شود.