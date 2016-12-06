آمادگی ایران برای گسترش همکاری با هلال احمر قرقیزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی اصغر احمدی در دیدار با رئیس جمعیت هلال احمر قرقیزستان، با بیان اینکه جمعیت هلال احمر ایران آمادگی دارد تا همکاری های خود را با هلال احمر قرقیزستان گسترش دهد، خاطرنشان کرد: مایلیم اطلاعات و تجربیات ویژه هلال احمر ایران را با هلال احمر قرقیزستان به اشتراک بگذاریم.

وی در معرفی خدمات و فعالیت های جمعیت هلال احمر ایران با اشاره به توانمندی های ویژه این جمعیت اظهار کرد: هلال احمر ایران یک سازمان مردم نهاد است با طول عمر حدودا ۱۰۰ ساله و ساختاری که هم بر اساس تجربه و هم بر اساس علم، شکل گرفته است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر ایران با بیان اینکه سه سازمان جوانان، داوطلبان و سازمان امداد و نجات زیرمجموعه هلال احمر ایران هستند، افزود: سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر ۲ میلیون عضو داوطلب دارد و تمامی افراد جامعه با سن بیشتر از ۲۹ سال می توانند عضو این سازمان شوند همچنین از سن ۵ تا ۲۹ سال نیز افراد جامعه می توانند عضو سازمان جوانان ما باشند.

احمدی تاکید کرد: سرمایه های جمعیت هلال احمر ایران همین اعضای جوانان و داوطلبان هستند که در زمان بحران و حوادث به کمک سازمان امداد و نجات می روند.

وی با بیان اینکه در سراسر کشور ۵۰۰ پایگاه امدادی جمعیت هلال احمر وجود دارد که در شرایط عادی به حوادث جاده ای کمک می کنند و در بحران هم به امدادرسانی می پردازند، اضافه کرد: همچنین ناوگان هوایی جمعیت هلال احمر با ۲۳ فروند هلی کوپتر در حال فعالیت بوده و در مواقع نیاز وارد عمل می شود.

احمدی با اشاره به توانمندی های جمعیت هلال احمر در زمینه تولید دارو، نساجی و لوازم مورد استفاده در حوادث از جمله چادر، پتو و...، اضافه کرد: همچنین از سراسر کشور هر فردی که دچار حادثه شود، به راحتی می تواند با شماره ۱۱۲ تماس بگیرد تا بلافاصله امدادگران ما وارد عمل شوند؛ البته هلال احمر ایران نقش اورژانس را بر عهده ندارد بلکه کمک کننده به اورژانس در حوادث جاده ای است.

حمایت های هلال احمر ایران از قرقیزستان از گذشته وجود داشته است

رئیس جمعیت هلال احمر قرقیزستان نیز در این دیدار با بیان اینکه از گذشته همکاری میان جمعیت هلال احمر ایران و قرقیزستان در زمینه جوانان و یا کمک های هلال احمر ایران در حوادث و سوانح کشور قرقیزستان وجود داشته، گفت: جمعیت هلال احمر ایران حمایت های بسیار خوبی از ما داشته است و بسیار امیدواریم که بتوانیم این همکاری ها را گسترش دهیم.

عظمت بایالینوف همچنین با تاکید بر اینکه از گستردگی خدمات و فعالیت های هلال احمر ایران به خصوص در زمینه جذب ۲ میلیون داوطلب تحت تاثیر قرار گرفته است، اظهار کرد: جمعیت کشور قرقیزستان حدود ۶ میلیون نفر است و ما ۷ شعبه در کل کشور داریم.

وی با بیان اینکه از مرکز درمانی هلال احمر ایران در تاجیکستان بازدید داشته و این مرکز خدمات قابل توجهی به افراد نیازمند ارائه می دهد، ابراز امیدواری کرد که از تجربیات و دانش هلال احمر ایران در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در کشورهای دیگر بهره مند شویم.

رئیس جمعیت هلال احمر قرقیزستان در پایان خاطرنشان کرد: مایلیم طی جلسات گفتگو با هلال احمر ایران، نوع خدماتی که می توان در قرقیزستان ارائه داد، احصا کرده و همکاری های آتی خود را بیش از پیش گسترش دهیم.