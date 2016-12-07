به گزارش خبرنگار مهر، مطرح شدن برخی نام‌ها بعنوان گزینه جذب استقلال در نیم فصل از قبیل پژمان منتظری، رحیم زهیوی و... صرفا گمانه زنی‌هایی است که احتمال محقق شدن آن زیاد نیست. اخیرا نیز از سوی مسئولان استقلال اعلام شده که تنها سجاد شهباززاده بازیکن مد نظر منصوریان برای نیم فصل است و هنوز غیر از وی بازیکن دیگری به صورت رسمی از سوی کادر فنی استقلال برای جذب اعلام نشده.

استقلال بازیکن زیادی برای نیم فصل دوم نمی‌خواهد چون این تیم در همه پست‌ها به اندازه کافی بازیکن دارد و حتی در برخی از پست‌ها فراتر از حد نیاز دارای بازیکن است. حساب چارچوب دروازه استقلال کاملا مشخص است و با حضور سیدمهدی رحمتی این تیم قطع به یقین بازیکن دیگری نمی‌خواهد. به خصوص که پشت سر این بازیکن برای مواقع ضروری سید حسین حسینی حضور دارد که او نیز مورد وثوق منصوریان است.

منصوریان برای پست دفاع میانی‌اش به هیچ وجه کمبود احساس نمی‌کند. پادوانی و رابسون زوج برزیلی این تیم در خط دفاعی به هماهنگی لازم رسیده‌اند و بعید است به جز موارد مصدومیت و محرومیت منصوریان دست به این زوج مطمئن دفاعی بزند.

ضمن این که او در این پست سید مجید حسینی را بعنوان یک جوان قابل اعتماد دارد و همینطور هرایر مگویان را. مگویانی که سومین فصل حضورش در استقلال را تجربه می‌کند و حتی برای ترکیب ثابت این تیم یک مدافع مطمئن است چه رسد روی نیمکت. استقلال در این پست آنقدر بازیکن دارد که به امین حاج محمدی تاکنون بازی نرسیده است.

استقلال در جناح راست خود بازیکنانی مثل وریا غفوری، خسرو حیدری و البته بهنام برزای و محسن کریمی را دارد. ضمن این که هرایر مگویان نیز بازیکنی است که قابلیت بازی کردن در جناح راست را دارد و در مواقع لزوم سرمربی استقلال می‌تواند از این بازیکن هم در این منطقه استفاده کند.

یکی دیگر از مناطق پر ترافیک استقلال در جناح چپ این تیم است. جایی که بازیکنانی مثل میثم مجیدی، یعقوب کریمی، امید نورافکن، میلاد زکی پور و جابر انصاری حضور دارند و این تعداد بازیکن در این جناح کافیست تا آبی پوشان نیاز به بازیکن برای این منطقه از زمین هم نداشته باشند.

امید ابراهیمی، فرشید اسماعیلی، فرشید باقری، بختیار رحمانی و مجتبی حقدوست بازیکنان میانی استقلال هستند. البته استقلال یک بازیکن مستعد اما تقریبا بلااستفاده به اسم میعاد یزدانی را هم در این منطقه دارد. مضافا این که از همه مهمتر روزبه چشمی هم بازیکنی است که از ابتدای نیم فصل دوم به ترکیب این تیم اضافه می شود و به این ترتیب منصوریان به بازیکن میانی هم نیازی پیدا نمی کند.

استقلال در خط حمله‌اش نیز بازیکنان خوبی دارد. علی قربانی و کاوه رضایی دو مهاجم با کیفیت تیم منصوریان هستند و حضور این دو بازیکن باعث می شود که خط حمله آبی پوشان به لحاظ کیفی شرایط مطلوبی داشته باشد. اما وجود تنها دو مهاجم کاملا تخصصی کمیت را در خط حمله این تیم پایین می آورد و دست گذاشتن روی سجاد شهباززاده شاید به این دلیل باشد.

از همه این ها مهمتر این است که تعداد زیادی از بازیکنان استقلال دو و یا حتی چند پسته هستند و این قابلیت را دارند که در پست های مختلف بازی کنند. بازیکنانی مثل بهنام برزای، محسن کریمی، فرشید اسماعیلی، جابر انصاری، هرایر مگویان و یعقوب کریمی از این دسته بازیکنان هستند.

به این ترتیب باید گفت که استقلال عملا برای نیم فصل دوم نیاز به جذب بازیکن جدید ندارد و ادعای مدیران باشگاه استقلال مبنی بر این که غیر از شهباززاده بازیکن دیگری در لیست خرید زمستانی منصوریان نیست می تواند صحت داشته باشد.