۶۳درصد از پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی دانشجوی پیام نور هستند

بە گزارش خبرنگار مهر، یعقوب احمدی رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سنندج در سخنرانی مراسم روز دانشجو در سالن آمفی تاتر دانشگاه پیام نور سنندج، با تبریک این روز بە دانشجویان گفت: علی رغم وجود نواقص و کمبودها دانشگاه پیام نور خروجی و برآیند مناسبی داشتە است و این ادعا با دقت در درصد پذیرفتە شدگان آزمون های استخدامی قابل اثبات است.

وی افزود:کردها همیشە در مجامع علمی جهان خوش درخشیدند و در این میان سهم دانشگاه پیام نور بە ویژە پیام نور کردستان بسیار خوب است و از لحاظ رتبە علمی و تحقیقات و پژوهش های تخصصی اساتید و دانشجوهای این دانشگاه سطوح بالا را در دست دارند.

احمدی با اشارە بە برگزاری همایش های علمی و تخصصی در دانشگاە پیام نور گفت: اساتید دانشگاه پیام نور جز بهترین دانش آموختگان دانشگاهای معتبر کشور و کشورهای خارجی هستند و این مسئلە بە کیفیت آموزشی و علمی بودن این دانشگاه منجر شدە است.

وی همچنین از دانشجویان پیام نور خواست با اهمیت دادن ویژە بە مباحث درسی و حضور در نشست ها و مجامع آکادمیک و علمی تلاش کنند کە بیش از این سطح علمی خود را افزایش دهند.

همزمان با سراسر استان کردستان امروز سە شنبە ۱۶ آذر ماه مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج باحضور دانشجویان، اساتید و روحانیون برگزار شد.

سخنران ویژە این مراسم سید احسن علوی نمایندە سنندج، دیواندرە و کامیاران در مجلس شورای اسلامی بود.