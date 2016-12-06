حرف جدی دنیای امروز میزان فرهنگ مطالعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه «پنجمین جشنواره کتابخوانی مجازی» و «نخستین پویش کتابخوانی نوجوانان» با حضور محمود صلاحی، رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، محمدرضا جمالی مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۰ و رییس فرهنگسرای عطار، صادق کرمیان مدیر سابق این منطقه و ناصر فیض و صابر قدیمی از شاعران طنزپرداز با اجرای عباس سجادی عصر روز دوشنبه ۱۵ آذرماه ساعت ۱۵ در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.
محمدرضا جمالی، مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۰ در خصوص این مراسم گفت: این جشنواره از چندین سال پیش آغازشده و به لطف الهی و همت همه دستاندرکاران فرهنگی ادامه خواهد یافت. در سیاستگذاری این برنامه فرهنگی تمام تلاش ما این بود تا با استفاده از فضای مجازی امکانی را فراهم کنیم که شرکتکنندگان از فرصت برابر برای شرکت در یک مسابقه کتابخوانی برخوردار شوند و همین سیاست باعث شد تا جشنواره از حالت محلی به یک جشنواره ملی و سپس بینالمللی مبدل شود.
وی افزود: جشنواره پویش کتابخوانی کودکان و نوجوانان نیز یکی از بزرگترین برنامههایی است که تمام کتابخانههای شهر در برگزاری آن مشارکت دارند و در نخستین دوره برگزاری خود توانسته است تا بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ نفر از کودکان و نوجوانان را با خود همراه کند. در کشورهای پیشرفته برای افزایش انگیزه کودکان و نوجوانان به کتابخوانی، برنامههایی مشابه جشنواره پویش انجامشده و ثمرات قابلتوجهی در آن کشورها داشته است.
جمالی اضافه کرد: علاوه بر مشارکت علاقهمندان همیشگی کتاب و ایجاد اشتیاق بیشتر در این افراد، طراحی و ایجاد سایت اینترنتی و کانال تلگرامی و اینستاگرامی مجزا باعث شده افرادی که اقبال کمتری به حوزه کتاب دارند نیز مشتاق خواندن شوند. همچنین انعکاس اخبار جشنواره در رسانهها، تبلیغات محیطی در سطح شهر و همراهی ۳۰۰ کتابخانه اصلی سازمان فرهنگی هنری شهرداری نیز به افزایش استقبال هموطنان افزوده است. علاوه بر اینکه برخی مدارس آموزشوپرورش به یاری جشنواره شتافته و دانشآموزان را ترغیب به شرکت در جشنواره و خواندن کتاب کردهاند.
حسن آذری مدیر اجرایی جشنواره و مدیر کتابخانه عطار نیشابوری نیز در ادامه به بیان آماری از شرکتکنندگان در جشنواره و نحوه و شیوه داوری پرداخت.
ارتقای سرانه مطالعه نیازمند رشد فرهنگی و توسعه انسانی است
محمود صلاحی، رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دیگر سخنران این مراسم بود. صلاحی درباره فرهنگ مطالعه در بین ایرانیان بیان کرد: موضوع کتاب در جوامع پیشرفته بشری و همچنین کشورمان یک موضوع اصلی و جدی است و توجه زیادی را به خود معطوف کرده و شاید دلیل این امر، دوران اطلاعات و آگاهی باشد که در آن حضور داریم و از ویژگیهای این عصر این است که افراد میتوانند اطلاعات را آزادانه منتقل کنند و دسترسی سریع و علمی داشته باشند که قبلاً ممکن نبوده است.
صلاحی افزود: سرانه مطالعه در کشورها به رشد فرهنگی آنها و بهطور گستردهتر به توسعه انسانی در هر کشور مربوط میشود؛ به این معنا که هرچه سرانه مطالعه بالاتر باشد، آن کشور از رشد فرهنگی بالاتری برخوردار است. در حال حاضر انواع مختلفی از کتاب وجود دارد که باعث میشود کتابخوانی آسانتر شود. انواع مختلف کتاب به انسان این امکان را میدهد که در مکانهای مختلف بتواند به مطالعه بپردازد. فناوریهای جدید این امکان را فراهم کرده تا انسان بتواند از تمام ساعتهای زندگیاش استفاده کند و هیچ ساعتی را به بطالت نگذراند.
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به سرانه مطالعه کشورمان ادامه داد: دانستن و آگاهی و به عبارتی فرهنگ مطالعه در دنیای امروز حرف جدی را میزند و البته ما در ایران هم مأیوس نیستیم، چون روزبهروز مردم ما بیشتر به کتاب و کتابخوانی روی میآورند و اطلاعات و آماری که میگوید، سرانه مطالعه در کشور ما دو دقیقه است، غیرقابلقبول و غلط است؛ مثلاً وقتی میگویند در ژاپن سرانه مطالعه خیلی بالاست شاید به این دلیل باشد که حتی خواندن یک اطلاعیه روی دیوار هم جزو سرانه مطالعه در این کشور محسوب میشود و در کشور ما هم باید سرانه مطالعه را اینگونه محاسبه کنند، باشد که آمار دقیقی در این زمینه منتشر شود.
صلاحی در ادامه گفت: درست است که فضای مطالعاتی در کشور رو به بهبود است، ولی با توجه به سابقه تمدنی و هویت کشورمان تا رسیدن به جایگاه اصلی خود راه زیادی در پیش داریم و لازم به ذکر است که مسئولان برای رسیدن به این هدف میتوانند اقدامات زیادی انجام دهند؛ مثل چاپ کتابهای جیبی، قرار دادن کتابهایی با قطع کوچک در مترو و اتوبوس برای اینکه مسافران تا رسیدن به مقصد بتوانند آنها را مطالعه کنند و علاوه بر این چاپ کتابهایی که هم ازنظر فیزیکی و هم محتوایی جذاب باشند.
نظر شما