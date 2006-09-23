همايش "وقف و تأثير آن بر جوامع اسلامي" برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسلاميك نيوز، در اين همايش محورهايي چون تأثير اجتماعي و اقتصادي وقف در جامعه اسلامي مورد بررسي قرار مي گيرد.

احياي سنت وقف، بازگرداندن نقش تاريخي و سازنده وقف، حمايت از بخشش و احسان و نيكوكاري، تشويق همه مسلمانان براي مشاركت در وقف، محقق شدن اجر و ثواب وقف براي مسلمانان و ادامه اين اجر در زندگي و پس از مرگ از ديگر موضوعات مورد بررسي در اين همايش خواهد بود.

دكتر عبدالوهاب نور ولي معاون دبير كل مجمع جهاني مسلمانان در مكه مكرمه اظهار داشت: اين همايش با اهتمام به مسئله بسيار مهم وقف برگزار مي شود كه سعي دارد به حمايت، گسترش و توسعه آن اقدام كند تا همه مسلمانان از اين مسئله بي بهره نمانده و به كاهش فقر و تهيدستي كمك كند.