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۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۴:۲۴

به مناسبت ماه مبارك رمضان؛

همايش "وقف و تأثير آن بر جوامع اسلامي" برگزار مي شود

همايش "وقف و تأثير آن در جوامع اسلامي" به منظور بررسي مسئله وقف و تأثيرات اقتصادي و اجتماعي آن بر جوامع اسلامي به مناسبت ماه مبارك رمضان چهارشنبه 5 مهر ماه در جده برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسلاميك نيوز، در اين همايش محورهايي چون تأثير اجتماعي و اقتصادي وقف در جامعه اسلامي مورد بررسي قرار مي گيرد.

احياي سنت وقف، بازگرداندن نقش تاريخي و سازنده وقف، حمايت از بخشش و احسان و نيكوكاري، تشويق همه مسلمانان براي مشاركت در وقف، محقق شدن اجر و ثواب وقف براي مسلمانان و ادامه اين اجر در زندگي و پس از مرگ از ديگر موضوعات مورد بررسي در اين همايش خواهد بود.

دكتر عبدالوهاب نور ولي معاون دبير كل مجمع جهاني مسلمانان در مكه مكرمه اظهار داشت: اين همايش با اهتمام به مسئله بسيار مهم وقف برگزار مي شود كه سعي دارد به حمايت، گسترش و توسعه آن اقدام كند تا همه مسلمانان از اين مسئله بي بهره نمانده و به كاهش فقر و تهيدستي كمك كند.

 

کد مطلب 384285

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