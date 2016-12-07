افزایش موارد سوختگی در کشور/ توصیه های ایمنی به خانواده ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی دهمرده‌ای افزود: مراجعه بیماران سرپایی به درمانگاه‌ها و بیماران بستری امسال و به ویژه در یک ماهه اخیر بسیار بالا رفته است.

وی گفت: بیشتر این حوادث در فصل پاییز به علت بی احتیاطی در نصب و استفاده از وسایل گرمایشی بوده که در برخی مناطق استفاده از اجاق برای ایجاد گرما در منازل حادثه ساز شده است.

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری با اشاره به سوختگی ناشی از مواد اسیدی و آب جوش، افزود: متاسفانه در استفاده از مواد اسیدی یا چاه باز کن احتیاط لازم نمی شود و در بیشتر موارد سوختگی با این مواد با جراحات بالا همراه است. همچنین سوختگی با آب جوش در کودکان نشان دهنده بی توجهی به هشدارهای ایمنی است زیرا ما بارها بر دور از دسترس قرار دادن کتری یا سماور از کودکان تأکید کرده ایم اما هر سال با موارد سوختگی شدید با آب جوش رو به رو هستیم.

دهمرده ای با بیان اینکه سوختگی های درجه ۳ با عوارض روحی و جسمی زیادی همراه است، گفت: شدت سوختگی های یک ماه اخیر از ۱ تا ۹۰ درصد بوده که مشکلات زیادی برای بیماران و خانواده های آنها به همراه دارد.

وی افزود: توصیه ما در فصول سرد سال برای سالمندان، بیماران دیابتی و مبتلایان به دیسک کمر و مشکلات حرکتی، پرهیز از نزدیکی بیش از حد به وسایل گرمازا است زیرا این بیماران به علت مشکلات جسمی ممکن است احساس سرمای بیشتری کنند و زمینه بروز حادثه فراهم شود.

دهمرده ای گفت: از خانواده ها می خواهیم به هیچ عنوان خودسرانه به نصب وسایل گرمازا اقدام نکنند و در این موارد از افراد متخصص و مجرب کمک بگیرند.