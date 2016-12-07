پوریا شکیبایی فرزند زنده‌یاد خسرو شکیبایی که نمایش «دوازده» به کارگردان جواد خروشابه را به عنوان اولین تجربه تئاتری خود به ثبت رسانده است در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: امروزه آگاهی تماشاگرهای تئاتر به قدری بالا رفته است که فرق کار خوب و بد را به سرعت تشخیص می دهند و خوشبختانه این روزها مخاطبان آنقدر هوشمندانه و با زکاوت سراغ تئاتر می آیند که می توان گفت همگی منتقد هستند و نقدهایشان را در مسیر درست و برای بهتر شدن یک اثر ارائه می کنند. من به احترام همه تماشاگران تئاتر تعظیم می کنم و کلاه از سر برمی دارم.

این بازیگر جوان، مرز میان اعتماد به نفس و تکبر را مرزی باریک دانست و عنوان کرد: گام برداشتن در این مرز کار بسیار ترسناک، عجیب و غریب و دور از ذهنی است، اما شما می توانید در نقطه صفر این مرز حرکت کنید. در واقع به سادگی می توان هم اعتماد به نفس داشت و در نقطه مقابل راحت هم می توان پا را از قلمرو تکبر فراتر گذاشت.

بازیگر نمایش «دوازده» فروتنی را مهمترین کلید موفقیت دانست و ادامه داد: اگر فرد بتواند فاصله خود را به سمت اعتماد به نفس از این خط مرزی دور کند و در همین راستا به فروتنی برسد می تواند موفق عمل کند. اتفاقی که با داشتن روحیه فروتنی و پرهیز از اعتماد به نفس کاذب رخ می دهد این است که هنرمند باور نمی کند به انتهایی که همیشه در ذهن داشته، رسیده است و سرانجام هنرش نقطه‌ای است که امروز در آن قرار دارد. در واقع با داشتن اعتماد به نفس و دوری از تکبر یک هنرمند می فهمد که هیچ انتهایی در دنیای هنر و به ویژه بازیگری وجود ندارد.

شکیبایی یادآور شد: هنرمندان نیز از جنس مردم همین جامعه هستند و در واقع مردمی که به تماشای تئاتر می نشینند نیز به نوعی هنرمند محسوب می شوند. زمانی که هنرمند به این نتیجه برسد، با حس و انرژی بیشتری به کار می پردازد و به این نکته پی خواهد برد که تئاتر بدون تماشاگر هیچ است همانگونه که ما امروز به آن ایمان داریم.

وی در پایان صحبت هایش با اشاره به اینکه پدرش همواره دیده شدن توسط مخاطب را مهمترین نیاز تئاتر می دانسته است، تاکید کرد: ما به دیده شدن و نگاه های تماشاگران تئاتر نیازمند هستیم؛ چراکه قدرتمندترین چشم ها، چشم های مخاطبان ما هستند و بدون این دیده شدن، تئاتر هیچ است.

نمایش «دوازده» با نگاهی متفاوت به نمایشنامه «دوازده مرد خشمگین» به نوشته رجینالد رز به کارگردانی جواد خروشا تا پانزده آذر ماه در تماشاخانه پالیز روی صحنه بود.

در این اثر نمایشی بازیگران عبارت بودند از وحید آقاپور، علی پویا قاسمی، محمدحسن قائمی، امید سلیمی، فرزین فولادپنجه، علی مشایخی، محمد خوشبختیان، وحید حبیبیان، صالح علوی زاده، عباس شجاع، پوریا شکیبایی و محمدرضا مالکی.