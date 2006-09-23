هنرمندان در ثبت افتخار براي كشور سهمي مهم دارند

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي وزارت ارشاد اعلام كرد محمدحسين صفار هرندي در اين مراسم گفت: "افتخار مي كنيم در موقعيتي قرار گرفته ايم كه در عرصه هاي نوين قدرت، دانش و فناوري و به تبع آن اقتصاد، فرهنگ، سياست و جلوه هاي نظامي هر روز يك كشف و اختراع جديد يا قدرت نظامي حاصل مي شود."
وي با اشاره به نقش مهم هنرمندان در ثبت افتخارات و پيشرفت هاي كشور براي ملت و مردم مسلمان ايران يادآور شد: "اگر خلق آثار توسط هنرمندان به نام خدا و به اذن خداوند باشد ممدوح و پسنديده است. بسياري از هنرمندان ما داراي اين ويژگي هستند كه خداوند نيز مقام آنها را رفيع مي كند."
وزير ارشاد با اشاره به هفته دفاع مقدس و جانفشاني رزمندگان اسلام در صحنه هاي نبرد افزود: "رزمندگاني كه از مدارس به جبهه هاي جنگ حق عليه باطل رفتند و براي حفظ اعتقادات اين ملت جان خود را ايثار كردند، شايسته نهايت عظمت و تحسين هستند."
صفار هرندي ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان به هنرجويان هنرستان تجسمي پسران گفت: "امسال تقارن زيبايي بين ماه مبارك رمضان و سال تحصيلي جديد ايجاد شده كه مرحله انسان سازي در ماه مبارك رمضان و دانش آموختن در سال تحصيلي جديد مي تواند نويد موفقيت در مسئوليت هاي بزرگ اجتماعي براي شما به همراه داشته باشد."
وزير ارشاد صبح امروز در مراسم آغاز سال تحصيلي در هنرستان هنرهاي زيباي پسران هنرمندان را مانند دانشمندان و صنعتگران در ثبت افتخارات، اكتشافات و اختراعات براي كشور داراي سهمي مهم دانست.
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