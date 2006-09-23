هنرمندان در ثبت افتخار براي كشور سهمي مهم دارند

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي وزارت ارشاد اعلام كرد محمدحسين صفار هرندي در اين مراسم گفت: "افتخار مي كنيم در موقعيتي قرار گرفته ايم كه در عرصه هاي نوين قدرت، دانش و فناوري و به تبع آن اقتصاد، فرهنگ، سياست و جلوه هاي نظامي هر روز يك كشف و اختراع جديد يا قدرت نظامي حاصل مي شود."



وي با اشاره به نقش مهم هنرمندان در ثبت افتخارات و پيشرفت هاي كشور براي ملت و مردم مسلمان ايران يادآور شد: "اگر خلق آثار توسط هنرمندان به نام خدا و به اذن خداوند باشد ممدوح و پسنديده است. بسياري از هنرمندان ما داراي اين ويژگي هستند كه خداوند نيز مقام آنها را رفيع مي كند."



وزير ارشاد با اشاره به هفته دفاع مقدس و جانفشاني رزمندگان اسلام در صحنه هاي نبرد افزود: "رزمندگاني كه از مدارس به جبهه هاي جنگ حق عليه باطل رفتند و براي حفظ اعتقادات اين ملت جان خود را ايثار كردند، شايسته نهايت عظمت و تحسين هستند."



صفار هرندي ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان به هنرجويان هنرستان تجسمي پسران گفت: "امسال تقارن زيبايي بين ماه مبارك رمضان و سال تحصيلي جديد ايجاد شده كه مرحله انسان سازي در ماه مبارك رمضان و دانش آموختن در سال تحصيلي جديد مي تواند نويد موفقيت در مسئوليت هاي بزرگ اجتماعي براي شما به همراه داشته باشد."

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