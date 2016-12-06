ارتش سوریه بر ۳ منطقه دیگر در شهر حلب مسلط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش سوریه در ادامه مبارزه خود با گروه های تروریستی و مسلح در حلب دستاوردهای بیشتری کسب کردند.

در همین راستا، نیروهای ارتش سوریه موفق شدند بر محله های قاضی عسکر، تربه لالا و بخش جنوبی محله الشعار واقع در جنوب حلب مسلط شوند.

از سوی دیگر گروه های تروریستی، مناطق تحت محاصره فوعه و کفریا واقع در حومه ادلب را هدف قرار دادند که منجر به جان باختن «محمد سامی امین» و دخترش «راما مطیع امین» شد.

در پی حملات به فوعه و کفریا ۲ شهروند سوری زخمی شدند.

گفتنی است، پیشروی نیروهای ارتش سوریه در مناطق شهر حلب در روزهای اخیر سریعتر شده و از سوی دیگر گروه های تروریستی نیز انتقام شکست خود را از مردم بی دفاع می گیرند.