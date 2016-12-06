به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دست نشان ظهر سه شنبه در مراسم طرح زمستانی، افزود: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجان متولی اصلی ایمن‌سازی، بهسازی و نگه‌داری جاده‌های استان است.

وی اظهار کرد: طی سالجاری بیش از پنج میلیون تن کالا و بیش از ۲.۵ میلیون نفر مسافر در سطح استان زنجان جا به جا شده اند و بیش از ۹۰درصد جابه‌جاهایی را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای امسال در حوزه اعتبارات با مشکلات بسیار جدی مواجه است و اعتبارات اختصاصی برای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای طی سالجاری بسیار ناچیز و کم است.

دست نشان تاکید کرد: در استان زنجان بیش از پنج‌هزار و ۸۴۲ کیلومتر راه اصلی و شریانی و معادل ۱۱ هزار کیلومتر راه هم‌سنگ و ۲۸ راهدارخانه وجود دارد که برای زمستان تجهیز شده اند.

وی افزود: لوازم مورد نیاز راهدارخانه، از جمله نمک به میزان ۱۸ هزار و ۳۰۰ هزار تن تهیه شده و در اختیار راهدارخانه‌ها قرار گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان ادامه داد: همه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین تجهیز شده‌اند و کسری ماشین‌آلات در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌ایم، امسال رفع شده است.