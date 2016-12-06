مهم ترین ستون دین مردم هستند/ نقش مردم در عصر ظهور

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اعضاء همایش بین المللی دکترین مهدویت و مسئولین موسسه آینده روشن با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله جوادی آملی دیدار و گفتگو کردند.

آیت الله جوادی آملی در این دیدار در سخنانی بیان داشتند: برخی نشستها و همایش ها تنها به مباحث علمی و جمع آوری و بیان اطلاعات می پردازد! اما اینکه ما باید در عصر ظهور چه کنیم و وظیفه ما در عصر ظهور چیست نیاز به مسائل کلامی و تربیتی نیز دارد.

وی افزود: ما یک صحت داریم که فقه برای ما روشن می کند مانند اینکه نماز را چطور بخوانیم و چطور نماز ما صحیح است اما یک بحث کلامی هم داریم که آیا خدا این عمل را از ما قبول کرده است یا نه؟! یعنی نماز خوانده شده ما مقبول است یا نه! این یک مساله کلامی است و نه فقهی که از خود نماز بر می آید که اگر این نماز جلو همه بدی های ما را گرفت و ما در مواجه با یک گناه سربلند بیرون آمدیم می فهمیم که این نماز ما مقبول بوده است اما اگر در آن آزمون قبول نشدیم می فهمیم نماز را هرچند از نظر فقهی صحیح خوانده ایم و اعاده ندارد، اما نماز ما مقبول نبوده است.

وی در ادامه به اهمیت نقش مردم در عصر ظهور اشاره کرد و بیان داشت: حضرت امیر(ع) در نامه ای که به مالک اشتر نوشتند فرمودند، ای مالک! بدان مردم ستون دین هستند. در دوران حکومت سقیفه هم نماز و حج و زکات بود اما آنها در اسارت بودند و از حج و نماز اسیر، کاری ساخته نیست، این غدیر است که می تواند دین را آزاد کند.

آیت الله جوادی آملی اذعان داشت: ما این افتخار را داریم که با جان و دل منتظر ظهور حضرت حجت(عج) باشیم؛ اما حضرت امیر(ع) نقش مردم در جامعه اسلامی را به خوبی بیان می کنند و می فرمایند مهمترین ستون دین، مردم اند، داشتن رهبر معصوم نیمی از قضیه است نیم دیگری از وظیفه به عهده مردم است، مانند حکومت حضرت امیر(ع) که هرچند رهبر، معصوم بود اما چون مردم همراه حضرت نبودند، به شهادت حضرت منتهی شد.

این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: این جمله حضرت که «مردم ستون دین هستند» یک جمله خبری است که صبغه تربیتی دارد، این جمله خبری به داعیه انشاء القاء شده است یعنی مردم بکوشید تا ستون دین باشید؛ جامعه مهدوی جامعه ای است که ستون دین باشد.

این استاد حوزه در پایان گفت: این رسالت و وظیفه مردم باید در همه جلسات و همایش های مهدوی مطرح باشد؛ وظیفه و سهم مردم در حکومت اسلامی حضرت از این جمله به دست می آید لذا اثر تربیتی این بیان حضرت باید علاوه بر آثار علمی همایش ها به عنوان بعد تربیتی و تزکیه حضور داشته باشد.

در ابتدای این دیدار گزارشی از اقدامات به عمل آمده در برگزاری همایش دکترین مهدویت محضر این مرجع تقلید ارائه گردید.