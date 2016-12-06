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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۹

در هفته دوازدهم لیگ برتر

تقابل دو تیم شیرازی در لیگ برتر فوتسال بانوان

تقابل دو تیم شیرازی در لیگ برتر فوتسال بانوان

شیراز- در هفته دوازهم لیگ برتر فوتسال بانوان کشور دو تیم کارا و دانشگاه آزاد اسلامی شیراز به مصاف یکدیگر می‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، سالن ورزشی پهلوانان نصیری شیراز فردا چهارشنبه میزبان یک رویداد از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال بانوان کشور است.

در این بازی که تقابل دو تیم شیرازی در لیگ برتر فوتسال بانوان است، کارا شیراز به مصاف دانشگاه آزاد اسلامی این شهر می‌رود.

در حال حاضر تیم کارا که در هفته یازدهم این مسابقات با نتیجه پر گل سه بر صفر سپاهان اصفهان را از پیش رو برداشته بود با ۱۵ امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد.

دانشگاه آزاد اسلامی نیز با ۲۷ امتیاز و عنوان دوم جدول، مدعی قهرمانی لیگ برتر فوتسال بانوان کشور است.

کد مطلب 3842891

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