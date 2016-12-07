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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۸:۳۴

فرماندار فومن :

تأثیرگذاری سنت حسنه وقف در رفع مشکلات جامعه غیر قابل انکار است

تأثیرگذاری سنت حسنه وقف در رفع مشکلات جامعه غیر قابل انکار است

فومن-فرماندار فومن با اشاره به نقش غیر قابل انکار وقف در رفع مشکلات جامعه، تصریح کرد: این سنت حسنه می تواند بخش عمده ای ازمشکلات جامعه در ابعاد رفاهی، معیشتی، فرهنگی و درمانی را رفع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، میرشمس مومنی زاده در همایش تجلیل از یاوران وقف که غروب سه شنبه در سقاخانه حضرت ابوالفضل(ع) شهرستان فومن برگزار شد ضمن گرامیدشت دهه وقف، اظهار کرد: وقف یکی از ویژگی های فرهنگ غنی اسلامی است.

وی افزود: این سنت حسنه و صدقه جاریه می تواند بخش عمده ای از مشکلات جامعه در ابعاد رفاهی، معیشتی، فرهنگی و درمانی را مرتفع کند.

فرماندار فومن با اشاره به وجود آیات و روایات فراوان در زمینه وقف، گفت: این سنت حسنه دارای تأثیرات پایدار و ماندگار است.

وی خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ وقف در سطح جامعه بطور گسترده می تواند کارکردها و اثرات ارزشمندی از خود بجا گذارد.

مومنی زاده در ادامه با بیان اینکه با رعایت سنت وقف در دین اسلام ضمن اطاعت از امر الهی، به اصول اخلاقی و انسانی نیز عمل کرده ایم، افزود: در جامعه افرادی حضور دارند که از نظر مالی و معیشت در معذورات بوده و ترویج این فرهنگ قطعا در رفع مشکلات تأثیرگذار است.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردمی در اجرای این سنت، خاطرنشان کرد: هر فردی به هر میزانی که توانایی دارد و در هر حوزه ای اعم از فرهنگی، آموزشی، اقتصادی می تواند در اجرای وقف مشارکت داشته باشد.

فرماندار فومن حفظ، گسترش و صیانت از این سنت حسنه در بین مردم را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا سنت وقف درسطح جامعه نهادینه و مردم به سمت این مسیر معنوی پیش برود.

کد مطلب 3842893

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