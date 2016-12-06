کانال ۱۰ تلویزیون اسرائیل: محمد دحلان قاتل یاسر عرفات است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخبر، صهیونیستها مسئول قتل «یاسر عرفات» رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطین را مشخص کردند.

در همین راستا، کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: بر اساس سندی درز کرده در خصوص مرگ یاسر عرفات، «محمد دحلان» کسی است که داروی یاسر عرفات را آغشته به سم کرد.

این کانال تلویزیونی تصریح کرده است: محمد دحلان از طریق یک هیأت خارجی داروی یاسر عرفات را در بیمارستانی در پاریس پایتخت فرانسه مسموم کرده است. طبق این سند محمد دحلان همچنین به جذب افسرانی برای انجام کودتای نظامی در کرانه باختری با هدف سرنگون کردن محمود عباس متهم است.

این شبکه صهیونیستی در ادامه می افزاید: محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان محمد دحلان را مسئول سقوط نوار غزه در دستان جنبش حماس می داند.

این نخستین بار است که فردی مشخص به عنوان قاتل یاسر عرفات معرفی می شود.

گفتنی است، یاسر عرفات ملقب به «ابوعمار» از مؤسسان جنبش فتح در سال ۱۹۵۶ بود و از سال ۱۹۹۶ ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین را بر عهده داشت؛ وی سال ۲۰۰۴ در سن ۷۵ سالگی و در بیمارستانی در پاریس فوت کرد و علت دقیق فوت وی تاکنون مشخص نیست.

این در حالی است که بیستم آبان ماه امسال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرده بود که قاتل یاسر عرفات را معرفی می کنم ولی وی هنوز این ادعای خود را عملی نکرده است.

محمود عباس تاکید کرده بود که گواهی من به‌تنهایی کافی نیست، باید کمیتۀ تحقیق عامل این کار را شناسایی و معرفی کند و نتیجه این تحقیقات در اسرع وقت اعلام خواهد شد.