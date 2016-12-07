پیش بینی بارش برف در خراسان رضوی/ دمای هوا کاهش می یابد

یحیی قائنی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه سرد و مرطوب از عصر پنجشنبه هفته جاری وارد خراسان رضوی می شود که طبق پیش بینی های صورت گرفته بارش ها اغلب در روز جمعه و به طور عمده به شکل برف در اکثر مناطق این استان ادامه می یابد.

وی ادامه داد: همچنین وزش باد به نسبت شدید در نوار شرقی و بخش هایی از نیمه جنوبی خراسان رضوی همراه با گرد و خاک برای روزهای آینده پیش بینی می شود.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی در ادامه عنوان کرد: هوا در خراسان رضوی تا روزهای میانی هفته آینده سرد خواهد بود و در روزهای جمعه و شنبه آینده بیشترین کاهش دما را شاهد هستیم.

وی با اعلام این خبر که دما در صبح شنبه آینده به هشت درجه زیر صفر می رسد، افزود: دمای هوا در مناطق مختلف این استان نیز امروز نسبت به روز گذشته بیش از ۱۰ درجه کاهش یافته است.

قائنی پور گفت: بارش های پراکنده باران همراه با رعد و برق برای امروز به ویژه در نیمه شمالی و نواحی غربی استان خراسان رضوی پیش بینی می شود.

وی با اشاره به اینکه دمای مشهد نیز امروز ۱۰ درجه سلسیوس پیش بینی شده است، بیان کرد: بیشینه دمای دیروز این شهر ۲۰ درجه سلسیوس بود.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی در خصوص کمینه و بیشینه دمای مشهد در روز پنجشنبه هفته جاری نیز ابراز کرد: کمترین مقدار ما در این روز صفر و بیشترین آن ۱۴ درجه سلسیوس پیش بینی شده است.



