افزایش ۳ برابری بودجه آموزش استثنایی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قدمی ظهر سه‌شنبه در همایش روز جهانی معمولان که به همت اداره کل آموزش استثنایی استان قم در تالار آب سازمان آبفای قم برگزار شد، اظهار کرد: حضور در فضای معلولان و به طور کلی کار در حوزه تعلیم و تربیت و به ویژه آموزش استثنایی یک توفیق است چرا که با موجود انسان سر و کار دارد، آن هم تربیت انسان که کار بسیار پیچیده‌ای است.

وی با تأکید بر اینکه روانشناسی تفاوت‌های فردی در آموزش و پرورش استثنایی بسیار مهم است، افزود: هر کدام از این عزیزان توانمندی‌های بسیاری دارند که باید شناخته شده و زمینه بارور شدن این استعداد فراهم شود.

رئیس سازمان آموزش استثنایی کشور تصریح کرد: اینکه نبود یک حس در معلول را باحس‌های دیگر جبران کرد یک مهارت است، روش‌های تدریس متناسب با معلولیت‌های این عزیزان نیاز به علم و دانش دارد.

وی با اشاره به اینکه میزان توجه به تفاوت‌های فردی یکی از شاخص‌های کیفی بودن نظام آموزش است، تصریح کرد: در کشور ما خوشبختانه سازمان آموزش استثنایی تشکیل شده است وآموزش نابینایان، ناشنوایان، کم توان ذهنی، معلولیت‌های جسمی، چند معلولیتی، اختلالات عاطفی، اختلالات یادگیری هر کدام شیوه‌های خاص خود را دارند و در بین همین دسته‌ها هم دسته‌های جزئی‌تر وجود دارد که کار با هر کدام از این عزیزان از هم مجزا می‌شود.

قدمی با تأکید بر سختی کار در ارتباط با کودکان اوتیستیک، گفت: سیستم‌ها باید در حمایت خانواده‌ها و والدین به میدان بیایند و فضایی ایجاد شود که خانواده‌ها برای نگهداری و حفاظت از فرزندان خود امیدوار شوند.

مربیان آموزش استثنایی باید گوش شنواتر داشته باشند

وی با تأکید بر اینکه مدیران و مربیان آموزش استثنایی باید گوش شنواتر داشته باشند، تصریح کرد: باید روانشناسی اولیا رعایت شود، از لحظه‌ای که یک ولی صاحب یک فرزند معلول می‌شود تا لحظه‌ای که به پذیرش می‌رسد مراحل مختلفی از افسردگی تا انکار را طی می‌کند و این وظیفه ما است که این آمادگی را برای والدین ایجاد کنیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت طراحی فضای مدرسه استثنایی، گفت: در ۴ ساعت آموزش نمی‌توان بسیاری از ظرفیت‌ها را فعال کرد و باید ارتباط صحیح با والدین برقرار شود، ارتباط و تأثیرگذاری بر یک فرزند سالم سخت است و در فرزندان معلول این سختی بیشتر خواهد شد و آگاهی بخشی به والدین این عزیزان کار آموزش و پرورش و رسانه‌هاست.

رئیس سازمان آموزش استثنایی کشور با تأکید بر به روز بودن اطلاعات مربیان آموزش و پرورش استثنایی، تصریح کرد: همه مشاهدات نشان می‌دهد که مربیان و معلمان آموزش استثنایی انگیزه بسیار بیشتری دارند و نشان می‌دهد که با انتخاب و آگاهی این کار را بر عهده گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه مشکلات اعتباری و بودجه‌ای کشور حرکت سخت شده است، گفت: تلاش‌های بسیاری در سال‌های گذشته شده است، بودجه آموزش و پرورش استثنایی ۳ برابر شده است و توانسته‌ایم در حوزه سرویس ایاب و ذهاب و خدمات حمایتی گام‌های بیشتری برداریم.

قدمی ادامه داد: در گذشته معلولانی را می‌دیدیم که ماهی بیش از یک میلیون دارو مصرف می‌کردند اما امروز این هزینه را آموزش و پرورش استثنایی پرداخت می‌کند اما هنوز راه بسیاری مانده است که باید طی شود.

وی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش استثنایی کیفی شده است، بیان کرد: در زمینه اشتغال باید حرکت کنیم که در آزمون استخدامی اخیر ادارات هم ۳۰۰ نفر سهیمه استخدامی از بین معلولان با تحصیلات بالا است، باید امکان ازدواج این عزیزان نیز فراهم شود.

۷۰ درصد معلولیت‌ها با آزمایش‌های قبل از ازدواج قابل پیشگیری است

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت پیشگیری از معلولیت، تصریح کرد: ۷۰ درصد معلولیت‌ها با آزمایش‌های قبل از ازدواج قابل پیشگیری است، باید از ازدواج‌های فامیلی بدون تست ژنتیک جلوگیری شود و فرهنگ سازی در زمینه پیشگیری از معلولیت در کل جامعه ایجاد شود.

قدمی ادامه داد: اینکه صبر نکنیم که معلولیت ایجاد شود و بعد برای آن مدرسه بسازیم و برنامه‌ریزی کنیم قابل پذیرش نیست، امروز ۴ تا ۵ برابر یک دانش آموز عادی برای یک دانش آموز استثنایی هزینه می‌شود و با پیشگیری می‌توان بسیاری از این هزینه‌ها را کاهش داد.

وی افزود: در امر کمک به معلولان کفار بر ما پیشی گرفته‌اند و باید از کشورهای دیگر یاد بگیریم، در کشورهای اروپایی از لحظه تولد برای کودک معلول پرونده تشکیل می‌شود و در تمام مراحل زندگی تحت حمایت‌های دولت است که باید به این سمت و سو حرکت کنیم.