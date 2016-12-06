به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز بعد از ظهر چهار شنبه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو به میزبانی سالن همایش های دانشگاه آزاد اسلامی سمنان با بیان اینکه فارغ التحصیلان دانشگاه ها باید نسبت به کشور خود وفادار و متعهد باشند و نباید نسبت به مسائل پیرامون بی توجه کنند، ابراز داشت: امروز عده ای تلاش می کنند تا با ایجاد تنش و تفرقه و ایجاد احزاب سیاسی نقش دانشجو را کم اهمیت جلوه دهند لذا باید در برابر این هجمه ها بسیار هوشیار بود.

وی با تاکید بر اینکه محیط دانشگاه علمی است و معتقدیم نباید با موضوعات و جریانات تناقض آمیز آمیخته شود، افزود: همچنین نباید اجازه داد تا گروه یا جریانی آزادی فکر و اندیشه را از دانشجو بگیرد چراکه لازمه پیشرفت در هر جامعه ای ذهن متفکر و کاووش گر است و دانشگاه به عنوان تنها مرجع داشتن این جایگاه باید در راستای آزادی به حق دانشجویان تلاش کند.

استاندار سمنان با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه دانشجو داشتن شغل در جامعه محسوب می شود، ابراز داشت: با توجه به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی قرار داریم لذا استان ما نیز هم راستا با تحقق شعار سال در ایجاد رونق اقتصادی تلاش های بسیاری داشته از جمله می توان به کارگروه های اشتغال در سمنان اشاره کرد که طی آن به واحدهای کوچک و متوسط با ارائه تسهیلات به ایجاد اشتغال و بهره وری اقتصادی کمک شایانی می کند.

خباز در ادامه تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی در سمنان همواره آماده شنیدن سئوالات، پیشنهادات در راستای رفع ابهامات هستند و تعامل دانشجویان در اتاق فکر استانداری می تواند ما را در ارائه خدمات بیشتر یاری کند و ما نیز متعاقبا آماده رسیدگی به حل مشکلات دانشجویان خواهیم بود و معتقد هستیم هر چه میزان تعامل استانداری و دانشجویان بیشتر شود بهتر می توان به رونق اقتصادی و رفع معضلات جامعه کمک کرد.

وی افزود: با توجه به در پیش بودن هفته وحدت از دانشجویان تقاضا داریم تا با ایجاد وحدت و انسجام در راستای سلامت جامعه سهیم شوند و هرچه این وحدت بیشتر شود گروهک های تنش زا کمتر می توانند چهره دانشجو را خدشه دار کنند پس امروز رمز پیروزی ما در تمامی عرصه ها ایجاد وحدت است و باید گفت در سایه همدلی می توان دست دشمنان و بدخواهان نظام را از جامعه کوتاه کرد.