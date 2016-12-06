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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۳

المیادین خبر داد؛

۲۱ کشته و ۳۵ زخمی حاصل انفجار اتوبوس بمب گذاری شده در شرق موصل

۲۱ کشته و ۳۵ زخمی حاصل انفجار اتوبوس بمب گذاری شده در شرق موصل

یک اتوبوس بمب گذاری شده در بازاری در محله آزاد شده «البکر» واقع در شرق موصل منفجر شد که منجر به جان باختن ۲۱ نفر و زخمی شدن ۳۵ تن دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گروه های تروریستی تکفیری برای جبران شکست های خود در برابر نیروهای امنیتی عراق از مردم انتقام می گیرند.

در همین راستا، یک اتوبوس بمب گذاری شده در بازاری در محله آزاد شده «البکر» واقع در شرق موصل منفجر شد که منجر به جان باختن و زخمی شدن ده ها شهروند عراقی شد.

در پی این انفجار ۲۱ نفر جان خود را از دست دادند و ۳۵ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

از سوی دیگر نیروهای حشد الشعبی عراق موفق شدند منطقه «تل عطبه» را واقع در جنوب غربی موصل از چنگ تروریست های داعش آزاد کنند.

همچنین نیروهای امنیتی عراق در ۵ منطقه واقع در کرانه چپ موصل با تروریست ها به شدت درگیر هستند و در منطقه «الصدیق الشمالی» واقع در کرانه چپ موصل نیز پیشروی کردند.

کد مطلب 3842921

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