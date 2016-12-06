دور جدید درسگفتارهای پاییز موسسه پرسش آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۵ موسسه پرسش آغاز شد. در دور جدید این درسگفتارها دوره دلوز و روانکاوی: روانکاوی لکانی با تدریس عادل مشایخی از روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه آغاز می شود.

درسگفتار «جشن ماتم: هگل و انقلاب فرانسه» با تدریس مراد فرهادپور از یکشنبه ۲۱ آذرماه آغاز می شود.همچنین درسگفتار «چپ پست مدرن در ایران معاصر: ملاحظاتی انتقادی» با تدریس محمدرضا تاجیک از روز سه شنبه ۲۳ آذرماه آغاز می شود.

دیگر درسگفتار دوره پائیزی موسسه پرسش، درسگفتار «میراث فروید: روانشناسی توده ها، فرهنگ و سیاست» با تدریس جواد گنجی است. این دوره از روز سه شنبه ۲۳ آذرماه آغاز می شود. سرفصل مباحث جلسات این دوره عبارتست از: جلسه‌ی اول: روانکاوی و علوم انسانی، جلسه‌ی دوم: روانشناسی توده‌ها و گروه‌های اجتماعی (قسمت اول)، جلسه‌ی سوم: روانشناسی توده‌ها و گروه‌های اجتماعی (قسمت دوم) و جلسه چهارم: پیوندهای روانکاوی با فرهنگ و سیاست.

«چگونه نمایشنامه بخوانیم؟» عنوان درسگفتار دیگری است که با تدریس محمد چرمشیر از روز چهارشنبه ۲۴ آذرماه آغاز می شود.

ساعت برگزاری تمامی دوره های نامبرده ۱۷:۳۰ است.