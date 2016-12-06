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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۵

دور جدید درسگفتارهای پاییز موسسه پرسش آغاز شد

دور جدید درسگفتارهای پاییز موسسه پرسش آغاز شد

دور جدید درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۵ موسسه پرسش با درس هایی از عادل مشایخی، محمدرضا تاجیک، محمد چرمشیر و مرادفرهادپور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۵ موسسه پرسش آغاز شد. در دور جدید این درسگفتارها دوره دلوز و روانکاوی: روانکاوی لکانی با تدریس عادل مشایخی از روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه آغاز می شود.

درسگفتار «جشن ماتم: هگل و انقلاب فرانسه» با تدریس مراد فرهادپور از یکشنبه ۲۱ آذرماه آغاز می شود.همچنین درسگفتار «چپ پست مدرن در ایران معاصر: ملاحظاتی انتقادی» با تدریس محمدرضا تاجیک از روز سه شنبه ۲۳ آذرماه آغاز می شود.

دیگر درسگفتار دوره پائیزی موسسه پرسش، درسگفتار «میراث فروید: روانشناسی توده ها، فرهنگ و سیاست» با تدریس جواد گنجی است. این دوره از روز سه شنبه ۲۳ آذرماه آغاز می شود. سرفصل مباحث جلسات این دوره عبارتست از: جلسه‌ی اول: روانکاوی و علوم انسانی، جلسه‌ی دوم: روانشناسی توده‌ها و گروه‌های اجتماعی (قسمت اول)،  جلسه‌ی سوم: روانشناسی توده‌ها و گروه‌های اجتماعی (قسمت دوم) و جلسه چهارم: پیوندهای روانکاوی با فرهنگ و سیاست.

«چگونه نمایشنامه بخوانیم؟» عنوان درسگفتار دیگری است که با تدریس محمد چرمشیر از روز چهارشنبه ۲۴ آذرماه آغاز می شود.

ساعت برگزاری تمامی دوره های نامبرده ۱۷:۳۰ است.

کد مطلب 3842933
سارا فرجی

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