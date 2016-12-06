برگزاری اولین نمایشگاه فناوری نرم و جشنواره اختراعات کوهرنگ در قم

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پارک علم و فناوری و رئیس بنیاد نخبگان استان قم ظهر سهشنبه در نشست خبری از برگزاری نخستین نمایشگاه فناوریهای نرم و ششمین جشنواره منطقهای ابداعات و اختراعات رویش کوهرنگ از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ آذرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان قم خبر دادند.
بر اساس این گزارش، جشنواره منطقهای ابداعات و اختراعات رویش با حضور ۶ استان قم، تهران، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری و استان مرکزی با محوریت بنیاد نخبگان استان قم و همکاری سایر دستگاهها و همزمان نمایشگاه فناوریهای نرم با محوریت پارک علم و فناوری استان قم برگزار میشود.
به گفته رئیس بنیاد نخبگان استان قم این جشنواره و نمایشگاه شامل چهار بخش داوری، تجاریسازی، تسهیلگران و کارگاههای تخصصی است.
محمد محمدرضایی با بیان اینکه در کل ۱۶۱ اختراع در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت، گفت: از این تعداد ۴۰ اختراع توسط بانوان و ۱۲۱ محصول اختراعی دیگر با مدیریت آقایان عرضه خواهد شد.
رئیس ستاد جشنواره منطقهای ابداعات و اختراعات رویش کوهرنگ، سهم استان قم از اختراعات را ۲۲ عدد و ۳ محصول تجاری اعلام کرد و افزود: تهران با ۴۱ اختراع و ۲ محصول تجاری و استان البرز با ۹ اختراع و اصفهان با ۳۶ اختراع، مرکزی با ۱۰ اختراع و چهارمحال بختیاری با ۱۱ اختراع که هرکدام سه محصول تجاری سازی نیز ارائه دادهاند.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم نیز با تشریح این مطلب که نخستین نمایشگاه فناوریهای نرم در راستای توسعه کسب و کارهای فرهنگی و صنایع خلاق برگزار میشود گفت: برگزاری این نمایشگاه به حلقه ترویج و نشر محصولات فناوری فرهنگی و صنایع خلاق کمک خواهد کرد.
سید حسین اخوان علوی از نمایش ۳۴ طرح و محصول در این نمایشگاه خبر داد و گفت: استان قم با ۲۲ طرح سهم عمدهای در ارائه محصولات فرهنگی فناورانه داشته است.
مجری نمایشگاه فناوریهای نرم استان با بیان اینکه بیش از ۸ استان در این نمایشگاه حضور فعال خواهند داشت، گفت: این نمایشگاه در دو بخش تجاری سازی و تسهیل گران همزمان و به طور مشترک با جشنواره برگزار خواهد شد.
یادآور میشود نخستین نمایشگاه فناوریهای نرم از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ آذرماه و ششمین جشنواره منطقهای ابداعات و اختراعات رویش کوهرنگ از تاریخ ۲۴ تا ۲۵ آذرماه به همزمان و مشترک در نمایشگاههای دائمی استان قم برگزار خواهد شد.
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