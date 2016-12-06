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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۶

معاون تجاری مخابرات منطقه اصفهان:

اینترنت اشیاء زمینه ساز اشتغالزایی در کشور است

اینترنت اشیاء زمینه ساز اشتغالزایی در کشور است

اصفهان- معاون تجاری مخابرات منطقه اصفهان گفت: استفاده از فناوری اینترنت اشیاء، برای کار آفرینان و محققین خلاق ایرانی یک فرصت گران بها برای اشتغال‌زایی در کشور محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصرمشایخی ظهر سه شنبه در دومین رویداد کشوری هم نت فناوری اطلاعات و ارتباطات در اصفهان اظهار داشت: اینترنت اشیاء یک مسئله جدیدی است که دارای اهمیت توسعه و پیشرفت در سطح کشور است.

وی بیان داشت: استفاده از این فناوری برای کار آفرینان و محققین خلاق ایرانی یک فرصت گران بها برای بهبود فضای کسب و کار و اشتغال‌زایی در کشور محسوب می شود.

معاون تجاری مخابرات منطقه اصفهان ادامه داد: در همین راستا سعی بر این است که با استفاده از فناوری اینترنت اشیا  قدمی نوین در حیطه کارآفرینی کشور برداشته شود.

وی بیان داشت: تیم های برتر این رویداد جذب مرکز شتابدهی مشاهیر خواهند شد و برنامه ریزی دقیقی جهت معرفی و جذب همه تیم ها به سرمایه گذاران بزرگ در حال طرح‌ریزی است.

معاون تجاری مخابرات منطقه اصفهان مهمترین اهداف این رویداد را کسب و کار عنوان کرد و گفت: افزایش وفاداری مشتریان و افزایش اهمیت شبکه‌ای اطلاعاتی و ارتباطی و افزایش کیفیت سرویس‌های مبتنی بر شبکه و رعایت حریم خصوصی مشتریان از اولویت‌های شرکت مخابرات است.

کد مطلب 3842940

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