تعرفه های پرستاری لازم الاجراست/علت پرداخت نشدن کارانه پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حیدرعلی عابدی با بیان اینکه به صورت جدی پیگیر اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از سوی دولت هستیم، : بنا به پیشنهادات مطرح شده کارگروهی برای پیگیری اجرای این قانون در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تشکیل شد.

وی در رابطه با گلایه برخی پرستاران نسبت به تاخیر در پرداخت کارانه ها، گفت: موضوع عدم پرداخت کارانه پرستاران صحت دارد به طوریکه کارانه این قشر بعد از گذشت ۱۰ ماه هنوز پرداخت نشده است.

عابدی، اختلاف دیدگاه میان وزارت خانه های بهداشت و رفاه را عامل عدم پرداخت کارانه پرستاران عنوان کرد و ادامه داد: وزارت رفاه که عهده‌دار مسئولیت بیمه‌ها است باید منابع را تامین می‌کرد که تامین نکرده و انتقادهایی هم که در این رابطه وجود دارد این است که چرا تامین اجتماعی در ابتدا منابع بیمارستان های خود را تامین کرده و سپس اگر بودجه ای باقی ماند به سایر مراکز اختصاص می دهد.

وی با بیان اینکه به صورت جدی پیگیر اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از سوی دولت هستیم، افزود: بنا به پیشنهادات مطرح شده کارگروهی برای پیگیری اجرای این قانون در کمیسیون بهداشت مجلس تشکیل شده که در جهت اجرای این قانون گام های اساسی برداشته شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با یادآوری اینکه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری لازم الاجرا است، تصریح کرد: انتظار می رود با تلاش و اهتمام ویژه در جهت اجرای آن به نتایج مطلوب دست یابیم.