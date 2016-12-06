دانشجویان در مسیر کارآفرینی حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شایان شاهمحمدی ظهر سه شنبه در همایش روز دانشجو اظهار داشت: در دانشگاه شهرکرد ۳۰۰ نفر عضو هیئت علمی تمام وقت هستند.

وی در ادامه گفت: بیش از هشت هزار دانشجو در ۱۶۱ رشته در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه شهرکرد تصریح کرد: دانشگاه شهرکرد در بخش تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی جز پنج دانشگاه برتر کشور است.

شاهمحمدی افزود: دانشجویان با توجه به نبود شغل پس از فارغ التحصیلی باید به فکر کارآفرینی و ارائه ایده های درآمد زا در این زمینه باشد.

وی بیان کرد: دانشگاه شهرکرد مجوز دریافت تحصیل در فوق دکتری را دریافت کرده است.

رئیس دانشگاه شهرکرد ادامه داد: روز ۱۶ آذر نشان دهنده دلیری و شجاعت در برابر نظام سلطه است و دانشجویان ما باید ادامه دهنده این راه باشند.