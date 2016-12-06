فضا برای جنبش دانشجویی در اردبیل فراهم است/ بی اعتمادی به تغییرات

به گزارش خبرنگار مهر، علی شامل عصر سهشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: خود دانشگاهها از موضوع جنبش دانشجویی استقبال میکنند اما در مقابل این دانشجویان هستند که علاقهمندی برای این موضوع ندارند.
وی متذکر شد: دلیل این عدم علاقهمندی به فضایی که از دولت قبل در دانشگاهها شکل گرفته بازمیگردد و هنوز دانشجویان باور ندارند که این فضا تغییر یافته و میتوانند فعالیت و جنبش دانشجویی را احیا کنند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان با تأکید به اینکه فضا برای فعالیت تمامی تشکلهای دانشجویی در این دانشگاه فراهم است، اضافه کرد: با این وجود به وضعیت ایدئال نرسیدیم.
شامل به تحصیل ۹ هزار و ۵۰۰ دانشجو در دانشگاه آزاد واحد اردبیل و ۲۰ هزار دانشجو در کل دانشگاههای آزاد استان اشاره کرد و گفت: در این دانشگاه حتی یک دانشجوی محروم و ستارهدار نداریم و پس از این نیز نخواهیم داشت.
وی متذکر شد: روز دانشجو مختص به یک روز نیست و تمامی روزها روز دانشجو است و در واقع جامعه نیازمند تحلیلهای واقع بینانه و آگاهانه دانشجو برای رشد و توسعه است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان متذکر شد: برای احیای جایگاه دانشجویان باید روحیه پرسشگری دانشجویان تقویت شود و این حس به هیچ عنوان سرکوب نشود تا بتوان با نقد سازنده از ظرفیت دانشجویان برای توسعه بهره گرفت.
شامل به ضرورت هوشیاری دانشجویان نیز اشاره کرد و افزود: نباید دانشجو اجازه دهد جناح یا گروه خاصی از وی به نفع خود سوءاستفاده کند و باید نقد به زبان منطقی را پیشه گیرد.
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