فشار زیادی برای درمان فوری تا المپیک متحمل شدم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهداد سلیمی قهرمان المپیک لندن در خصوص اتفاقات المپیک ۲۰۱۶ ریو گفت: زمانی که مردم مرا می بیند و موضوع المپیک را یادآوری می کنند، آن اتفاقات در ذهنم مرور می‌شود. خاطرات تلخ آن روزها برای من زنده می شود. آن اتفاقات تلخ هیچگاه از زندگی من پاک نخواهد شد و کابوسی برای من است.

وزنه بردار دسته فوق سنگین کشورمان درخصوص مربیان جدید تیم ملی بزرگسالان اظهار کرد: سجاد انوشیروانی، وحید ربیعی و نواب نصیر شلال افرادی هستند که چندین سال با آنها زندگی کرده ام و شناخت کافی از آنها دارم. مطمئنم پوست اندازی، تغییر نسل و اندیشه در سبک کیفیت مربیگری وزنه برداری ایران نیاز بود. این اتفاق را به فال نیک می‌گیرم. در این مسیر باید سطح تعاملات خود را افزایش دهیم و از نظرات منتقدان و پیشکسوتان نیز بهره بگیریم.

سلیمی درخصوص آغاز تمرینات پس از المپیک و شرایط جسمانی خود تصریح کرد: برای اینکه دچار افت بدنی نشوم، مدتی است تمرینات خود را به صورت انفرادی آغاز کرده ام و در اردوی جدید تیم ملی وزنه برداری نیز شرکت کردم. مصدومیت آنچنانی ندارم، اما با توجه به اینکه دوره درمان ۱.۵ ساله را ۸ ماهه طی کردم فشار زیادی را متحمل شدم و نیازمند استراحت بیشتری بودم. با شروع تمریناتم توسط دکتر نوروزی معاینه شدم و همچنان تحت نظر پزشک هستم.

وی در ادامه گفت: از اواخر اردبیهشت ماه تا آذر ۹۶ فرصت دارم خود را برای مسابقات قهرمانی ۲۰۱۷جهان در آمریکا آماده کنم. تلاش می‌کنم خاطرات خوبی را که قبلا برای مردم رقم زده بودم، تکرار کنم. کار سختی پیش رو دارم، زیرا نسل جدیدی از وزنه برداران کشورهای گرجستان، ارمنستان و روسیه در فوق سنگین حضور دارند که همه خوب هستند.

سلیمی در پاسخ به این سوال که آیا از بهادر مولایی خبری دارد یا خیر گفت: آخرین بار او را در مطب دکتر نوروزی دیدم، خوشبختانه روند درمانی را به خوبی طی می‌کند و آنطور که شنیده‌ام قرار است از فروردین ماه تمریناتش را آغاز کند. از صمیم قلب برای بهادر آرزوی سلامتی و آرزوی موفقیت می‌کنم تا به هر چه می‌خواهد برسد.