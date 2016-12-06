بلاتکلیفی مصوبات شورای مدیریت بحران/ایمنی اصناف نامطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، شورای مدیریت شهرستان بیرجند بعد از ظهر امروز با حضور اعضا برگزار و در نخستین دستور کار این جلسه تدابیر دستگاه ها در فصل سرما و بارندگی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس پلیس راه بیرجند در این ارتباط از آغاز طرح زمستانی پلیس از ۱۷ آذرماه در سطح جاده های شهرستان خبر داد و گفت: این طرح تا ۲۰ اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

محمدباقر توفیقی هدف از اجرای این طرح را تسهیل در عبور و مرور معابر برون شهری به خصوص در زمان برف و باران، مدیریت ترافیک و جلوگیری از حوادث در طول زمستان عنوان کرد.

همچنین در این جلسه نماینده های ادارات راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری، هلال احمر و سایر دستگاه ها از آمادگی کامل خود در فصل زمستان خبر دادند.

تصویب چند باره اجرای فاز دوم مطالعات جمع آوری روان آب های بیرجند

دومین دستور کار این جلسه بررسی مصوبات جلسه قبل بود که برخی از آن ها بعد از چندین سال و چندین مصوبه هنوز هم به نتیجه نرسید.

اجرای فاز دوم مطالعات جمع آوری روان آب های سطحی بیرجند از جمله این مصوبات بود که طبق مصوبه جلسه گذشته مقرر شده بود شهرداری و شرکت آب و منطقه ای استان در این رابطه جلسه ای برگزار و این طرح را پیگیری کنند.

معاون امور عمرانی فرماندار بیرجند در این ارتباط گفت: برای انجام فاز نخست مطالعات این طرح با شهرداری قرار داد بسته و در سال های گذشته کارهای انجام شد اما هیچ کس نمی داند چرا ادامه طرح تعطیل شد؟

مهدی رونقی با انتقاد از اینکه این طرح چندین بار در جلسه شورای مدیریت بحران به تصویب رسیده اما معلوم نیست کی قرار است به نتیجه برسد، عنوان داشت: کارشناس شهرداری در این زمینه اعتبار زیادی را درخواست کرده که بیشتر از اعتبار مورد نیاز است.

فرماندار بیرجند نیز با انتقاد از اینکه روند اجرای این طرح خیلی طولانی شده است، گفت: از زمانی که حرف اجرای این طرح زده شد زمان زیادی گذشته و بار دیگر به زمان بارندگی رسیده ایم.

علی ناصری با تأکید بر اینکه این طرح باید هرچه سریعتر به نتیجه برسد، بیان داشت: دستگاه های مربوطه باید در این زمینه جلسه ای را برگزار و میزان اعتبار مورد نیاز را بسنجند حتی اگر نیاز باشد فرمانداری در تامین اعتبارات این طرح کمک خواهد کرد تا هر چه سریعتر به نتیجه برسیم.

نماینده شهرداری نیز در این رابطه گفت: برآورد هزینه های طرح انجام و باید هزینه های آن تامین شود.

بخشنامه و استعلام در مواقع بحران کارآیی ندارند

موسی میرزایی ادامه داد: همچنین شهرداری تمامی مسیرهای شهر بیرجند را شناسایی و برای تعیین تکلیف به فرمانداری تحویل داده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون کار شناسایی و معرفی این مسیرها با شهرداری و رفع خطر مربوط به شرکت آب منطقه ای است، بیان داشت: اگر در موعد مقرر این کار انجام نشود شهرداری موضوع را از طریق مراجع مرتبط پیگیری خواهد کرد.

وضعیت نامطلوب ایمنی اصناف و دستگاه های دولتی موجود در شهر بیرجند یکی دیگر از مصوبات جلسه قبل شورای مدیریت بحران بود که بعد از گذشت چند سال از زمان طرح هنوز هم اصناف و آتش نشانی با یکدیگر به نتیجه ای در این زمینه نرسیده اند.

نماینده اتاق اصناف در این زمینه گفت: همه کارها باید با تعامل با یکدیگر باشد چراکه بخشنامه و استعلام در مواقع بحران کارآیی ندارند.

حرف پول را نزنید چون اهل پول نیستیم

وی با بیان اینکه طبق قانون اصناف برای پروانه کسب نیاز به استعلام ایمنی ندارند، بیان کرد: یکی از مواردی که اصناف حاضر به همکاری در این زمینه نیستند بخاطر هزینه های بالای کارشناسی است.

وی با بیان اینکه وضعیت ایمنی ۷۰ درصد ادارات بیرجند نامطلوب است چرا به آن ها اخطار نمی دهید؟، عنوان داشت: موضوعاتی که حاکمیتی است به دلیل نبود تعاملات رها می شود.

رئیس سازمان آتش نشانی بیرجند در انتقاد به این موضوع با بیان اینکه حرف پول را نزنید چون اهل پول نیستیم، اظهار کرد: این سازمان وضعیت ایمنی خیابان های مصطفی خمینی، عدل، کارگران و بازار را مورد بررسی قرار داده و هشدارها و اخطارهای لازم را نیز به اصناف داده اما هیچ کاری انجام نشده است.

میرزایی ادامه داد: همه این اخطارها به فرمانداری تحویل می دهیم اگر اصناف نواقص را رفع کردند آتش نشانی هیچ پولی از آن ها دریافت نخواهد کرد اما اگر این را انجام ندادند ما نیز تاییدیه به بیمه برای آن ها صادر نخواهیم کرد.

وضعیت نامطلوب ایمنی در ادارات بیرجند

وی همچنین به وضعیت نامطلوب ایمنی در ادارات بیرجند اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز هشدارها و اخطارها به ۶۰ اداره داده شده است اکه تنها ۱۱ اداره ان هم در حد نامه پاسخ دادند و دیگر پیگیر موضوع نشدند.

وی ادامه داد: در مورد اصناف آتش نشانی سعی بر همکاری خواهد داشت اما در مورد ادرات زمانی تاییدیه ایمنی به آن ها داده خواهد شد که هزینه کارشناسی را پرداخت کنند.

مهلت ۱۰ روزه فرماندار برای ایمن شدن ادارات

فرماندار بیرجند نیز در اعتراض به این موضوع گفت: طبق مصوبه جلسه قبل باید ادارات ظرف مدت ۱۰ روز این نواقص را رفع یا برنامه خود در سال جاری را در این زمینه به فرمانداری اعلام می کردند.

ناصری با بیان اینکه اگر دستگاه ها این کار را ظرف دو هفته انجام ندهند به شورای مدیریت بحران استان معرفی خواهند شد، بیان کرد: علاوه بر این مدیران این دستگاه ها باید در صورت بروز حادثه به شورای حفاظت از اموال بیت المال نیز پاسخگو باشند.

وی همچنین بر لزوم تسریع در رفع نواقص موجود در ایمنی اصناف و به خصوص بازار تأکید کرد و گفت: چنانچه حادثه ای در بازار رخ دهد جان و مال مردم در خطر بوده و این کار باید در اولویت قرار گیرد.

فرماندار بیرجند با انتقاد از فعال نبودن کارگروه های ذیل شورا، بیان داشت: بسیاری از مسائلی که در جلسه مطرح می شود باید در کارگروه بحث می شد.

ناصری با بیان اینکه شورا برای تصمیم گیری و کارگروه ها برای تصمیم سازی است، بیان داشت: در مباحث مدیریت بحران نباید هیچ اغماضی صورت گیرد و این در ارزشیابی پایان سال ادارات نیز لحاظ خواهد شد.

گفتنی است شناسایی نقاط اسکان اضطراری در مرکز و جنوب شهر بیرجند یکی دیگر از مصوبات جلسه گذشته شورا بود که بازهم به نتیجه نرسید.