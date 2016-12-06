فریبکاری برخی شرکت های شبه بیمه ای خدمات دندانپزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید عسگری افزود: این شرکت ها با استفاده از روش های گوناگون تبلیغی و حتی تهدید به جریمه کردن افراد در صورت عدم عضویت، ارقامی را به عنوان حق عضویت از مردمی که اطلاعی از موضوع ندارند، دریافت می کنند که این کار محمل قانونی نداشته و مردم نباید فریب این تبلیغات را بخورند.

وی گفت: برخی از شرکت‌های ارائه خدمات دندانپزشکی با فریب و سوءاستفاده از ناآگاهی عمومی، بدون داشتن سرمایه لازم برای یک شرکت بیمه‌ای، بدون تعهد ریسک، بدون انجام فرایندهای بیمه‌گری خرید خدمات شامل مقومی، رسیدگی به اسناد و پرداخت هزینه خدمات و نیز بدون نظارت مؤثر بر مراکز درمانی و از همه مهم‌تر با تعرفه‌ گذاری غیرقانونی، بازار ارائه خدمات دندانپزشکی را تحت تاثیر مخرب قرار می دهند.

عسگری با بیان اینکه مجوز فعالیت های شرکت‌های مذکور حسب ظاهر از جانب بیمه مرکزی ایران صادر نشده گفت: تعرفه‌های اعلام شده توسط شرکت‌های مذکور نیز تعرفه‌های مصوب و قانونی نبوده و توسط همین شرکت‌ها تعیین و اعلام می شود که خود امری خلاف محسوب می گردد.

دبیر شورای سلامت دهان وزارت بهداشت با بیان اینکه در گذشته نیز یکی از شرکت های بنام، اقدام به این کار کرده بود، گفت: یکی از مهم ترین خدماتی که توسط این شرکت ها ادعا می شود، ارایه تخفیف ویژه خدمات دندانپزشکی به اعضا است. واقعیت این است که معمولاً تعرفه‌های این شرکت ها از ارقام جاری بسیار بالاتر است، اما بر مبنای همین ارقام گزاف غیرمصوب، شرکت‌های مذکور اقدام به ارائه تخفیفات به جمعیت تحت پوشش حتی تا ۶۰ درصد مبلغ اعلامی می‌نمایند که نهایتا در برخی از موارد متاسفانه حتی بعد از ارایه تخفیفات، رقم ماخوذه از بیماران از تعرفه‌های قانونی بالاتر است.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات سودجویانه چنین شرکت هایی این است که در قبال معرفی تعداد زیادی بیمار، از مراکز دندانپزشکی تخفیف می گیرند. بنابراین در این شکل، تخفیف ارائه شده از جانب مراکز ارایه دهنده خدمت صورت می‌گیرد و شرکت های مذکور بر خلاف بیمه‌ها، مابه‌التفاوت هزینه را به مراکز درمانی پرداخت نمی کنند. این امر نیز می تواند منجر به کاهش کیفیت ارایه خدمات توسط مراکز درمانی به مردم شود. البته با چنین مداخلات سودجویانه، نهایتا مردم بهره ای از ارایه اینگونه خدمات نبرده و در واقع این افراد فریب خورده اند که متضرر شده و سرمایه چنین شرکت هایی را تامین می کنند.