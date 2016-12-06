چهار تیم مرحله نیمه نهایی جام پیشکسوتان تهران مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که در ورزشگاه شهید شیرودی دنبال می شود این نتایج به دست آمد:



* بانک ملی ۲- نیروی زمینی ۲

گل: هاشم حیدری و سعید تهمتن برای بانک ملی و علی روزبهانی و رضا سلطانی برای نیروی زمینی

در ضربات پنالتی بانک ملی دو بر یک پیروز شد و صعود کرد.

* راه آهن ۲- اقبال ۵

گل: فرامرز عقبایی. ایرج مسعودی. حسین خوانساری. صدقعلی قدیری و شهرام واحدی برای اقبال و ایوب سلیمی مقدم و یوسف خان محمد برای راه آهن

* استقلال ۲- پیام ۱

گل: بیژن طاهری و غلامرضا برهان زاده برای استقلال و مهدی شامردی برای پیام

* پرسپولیس۲- فتح ۴

گل: محسن عاشوری و فرشاد پیوس برای پرسپولیس و حمیدشعبانی. ناصرشهسواری و نقی شهبازی دو گل برای فتح

با برگزاری این دیدارها چهار تیم بانک ملی، اقبال، استقلال و فتح به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.