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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۰

چهار تیم مرحله نیمه نهایی جام پیشکسوتان تهران مشخص شدند

چهار تیم مرحله نیمه نهایی جام پیشکسوتان تهران مشخص شدند

مرحله یک چهارم نهایی اولین دوره مسابقات فوتبال باشگاهی پیشکسوتان جام شهدای انقلاب اسلامی با برگزاری چهار دیدار انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که در ورزشگاه شهید شیرودی دنبال می شود این نتایج به دست آمد:

* بانک ملی ۲- نیروی زمینی ۲
گل: هاشم حیدری و سعید تهمتن برای بانک ملی و علی روزبهانی و رضا سلطانی برای نیروی زمینی
در ضربات پنالتی بانک ملی دو بر یک پیروز شد و صعود کرد.

* راه آهن ۲- اقبال ۵
گل: فرامرز عقبایی. ایرج مسعودی. حسین خوانساری. صدقعلی قدیری و شهرام واحدی برای اقبال و ایوب سلیمی مقدم و یوسف خان محمد برای راه آهن

* استقلال ۲- پیام ۱
گل: بیژن طاهری و غلامرضا برهان زاده برای استقلال و مهدی شامردی برای پیام

* پرسپولیس۲- فتح ۴
گل: محسن عاشوری و فرشاد پیوس برای پرسپولیس و حمیدشعبانی. ناصرشهسواری و نقی شهبازی دو گل برای فتح

با برگزاری این دیدارها چهار تیم بانک ملی، اقبال، استقلال و فتح به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.

کد مطلب 3842999
رضا خسروي

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