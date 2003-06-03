هنر مند بايد زبان گوياي جامعه باشد

سيد جمال خرمي نژاد ،نقاش ، گرافيست واستاد دانشگاه در گفت وگو با خبر نگار هنري خبر گزاري" مهر" با بيان اين مطلب افزود:با پيروزي انقلاب به سبب به وقوع پيوستن جنگ يك وقفه طولاني در انجام اين روند بوجود آمد. رخداد جنگ باعث شد، تا به مسايل تبليغاتي وگرافيكي در زمينه دفاع مقدس بيشتر پرداخته شود. با پايان يافتن جنگ كم كم آثار خلق شده ي هنري شكل ديگري به خود گرفتند وگروهي از افراد بدون توجه به مسايل آ رماني و اصالت هنري اين مرز وبوم هنر هاي خارجي و وارداتي را بدون هيچ گونه زير بناي اصولي و منطقي باب كرد ند و يكي از نهاد هايي كه متا سفانه به اين مساله ، تا حدودي دامن زد بخش هنرهاي تجسمي وبهخصوص موزه هنرهاي معاصر بود.

وي در ادامه سخنان خود گفت: البته من هنر مدرن را صد در صد تاييد مي كنم ومعتقدم هر دانش وعلم و رخدادي كه در جهان

امروزدر حال شكل گيري است ، بايد تابع رشد وبالندگي باشد كه هنر نيز جداي از اين امر نيست. اما اصول منطقي هم جايگاه خودش را دارد . اگر نظري گذرا به هنر دنيا بيفكنيم در خواهيم يافت كه در صد سال اخير حركت امپر سيونيستها حركت جديدي

بود كه گام به گام رشد كرد ،اما ما تنها تقليد مي كنيم ومتاسفانه چنان تقليد ها كور كورانه است كه گاهي هنر دوستان ، هنرمندان و

منقدان خارج از كشور هم اين مساله را تاييد مي كنند ومعتقد ند كه هويت خود رااز دست داده ايم.

خرمي نژاد سپس به وضعيت كنوني دانشكده هاي هنر اشاره كرد وافزود: وضعيت دانشكده هاي هنر مساله مهمي است ودر حال

حاضر برنامه ريزيهاي ضعيف وبي حسابي در حال وقوع است. در دانشكده هاي دولتي شيوه ي كار قديمي است و در دانشكده ها

ي آزاد نيز شيوه نوين بدون پا يه واصول در حال تدريس است. از اين رو حالت تعادل در نحوه وچگونگي تدريس هنر

وجود ندارد.حاصل اين نوع تدريس هم آن است كه گروهي دانشجويان ضعيف وبدون تجربه وكم سواد تحويل جامعه ي هنري داده

مي شوند. از طرفي تقليد دانشجويان از سليقه ي بعضي از استادان باعث شده تا اصول صحيح در هنر در نظر گرفته نشود ودانشجويان هنر نقاشي اصول اوليه ي اين هنررا آنطور كه بايد وشايد فرا نگيرند و اين امر باعث تاسف است.

وي افزود: نقاشان خوب ومطرح ما ، در حال حاضر معيار وسنجش جهاني را در كارشان مد نظر دارند، اما نگاه من بيشتر به نسل جديد است واين امر امكان پذير نيست مگر آنكه يك تحول اساسي بوجود آيد. بايد به هنر نگاهي مسوولانه داشت وسطح هنر دنيارا صحيح وبدون غرض ارزيابي كرد.

خرمي نژاد در پايان از رسالت هنرمند ياد كرد وگفت: هنر گذشته ي ما يكي از فاخرترين هنرهاي دنياست وحيف است كه هنر مند ايراني نظري به هنر گذشته خود نداشته باشد . از اين رو اهل هنر بايد به هنرگذشته خود عنايتي خاص داشته باشد وخود را تافته ي جدا بافته از ديگر مردم سر زمينش نداند چراكه ما هم چزئي از همين انسانها هستيم.