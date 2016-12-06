خبرگزاری مهر- گروه استانها: ۱۶ آذرماه روز دانشجو در دانشگاههای مختلف کشور برنامههای متنوعی تدارک دیده میشود، از سخنرانی چهرههای سیاسی گرفته تا نشستهای صنفی و کرسیهای آزاداندیشی.
در استانهای مختلف امسال نیز دانشگاهها میزبان مسئولان و چهرهها بودند، رئیسجمهور به دانشگاه تهران رفت، رئیس مجلس همزمان با این روز نشست خبری تدارک دید و پیشازاین نیز رئیس قوه قضائیه میزبان تشکلهای دانشجویی بود.
علاوه بر روسای قوا، چهرههای سیاسی و مسئولان ارشد دولتی نظیر معاونان رئیسجمهور هم راهی دانشگاههای کشور شدند تا به بهانه روز دانشجو در رابطه با مسائل مختلف صحبت کرده و البته شنونده مطالبات دانشجویان نیز باشند.
در استانها همچنین برخی استانداران هم در دانشگاهها حاضر شدند تا ضمن تشریح فعالیتهای دولت به برخی سؤالات دانشجویان پاسخ دهنددر استانها همچنین برخی استانداران مانند استاندار کرمانشاه، کردستان و لرستان نیز در دانشگاهها حاضر شدند تا ضمن تشریح فعالیتهای دولت به برخی سؤالات دانشجویان پاسخ دهند.
امسال نیز روز دانشجو با حاشیههایی همراه بود، لغو سخنرانی برخی چهرههای سیاسی در آستانه روز دانشجو بازهم چالشبرانگیز شد، در این گزارش ضمن اشاره به برخی برنامههای لغو شده روز دانشجو، نگاهی به محورهای مباحث مطرحشده در جلسات این روز خواهیم داشت و البته گریزی نیز به متن و حواشی سخنرانی امروز رئیسجمهور در دانشگاه تهران خواهیم زد.
سخنرانیهای کدام چهرهها لغو شد؟
موج لغو سخنرانیهای روز دانشجو از چند روز قبلتر از ۱۶ آذرماه شروع شد، درحالیکه متولیان امر در وزارت کشور اعلام کرده بودند سخنرانی امسال لغو نخواهد شد.
علیرضا زاکانی نماینده سابق تهران در مجلس از چهرههایی بود که سخنرانیاش در دانشگاه فردوسی مشهد لغو شد، موضوعی که به دلیل تکرار سهباره منجر به نامهنگاری زاکانی به رئیسجمهور شد.
لغو سه سخنرانی اینجانب در مشهد مقدس از سوی عوامل دولتی، هیچ پیامی جز این ندارد که کسانی در این کشور، تمایل به ایجاد یک جامعه تکصدایی دارندعلیرضا زاکانی در نامهای به رئیسجمهور گفت: لغو سه سخنرانی اینجانب در مشهد مقدس از سوی عوامل دولتی، هیچ پیامی جز این ندارد که کسانی در این کشور، تمایل به ایجاد یک جامعه تکصدایی دارند. دولت محترم از بیان کدام حقیقت در کلام این حقیر هراس دارد که تصمیم به خاموش کردن این صداگرفته است؟
حمید رسایی هم از چهرههایی بود که این روزها سخنرانیهایش لغو شد، درحالیکه گفته میشد حمید رسایی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برای سخنرانی در دانشگاههای آزاد و صنعتی اراک مجوز گرفته است که سخنرانیاش در این دانشگاهها لغو شد.
البته سخنرانی حمید رسایی در دانشکده هنر دانشگاه بجنورد هم لغو شد، موضوعی که مسئولان علت آن را لغو پرواز تهران به بجنورد اعلام کردند، رسایی قرار بود با موضوع «رسالت جنبشهای دانشجویی» در این دانشگاه سخنرانی کند.
رسایی علاوه بر بجنورد و اراک در همدان نیز با لغو سخنرانیاش مواجه شد، قرار بود مناظره حمید رسایی مدیرمسئول هفتهنامه ۹ دی و مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه شرق به مناسبت روز دانشجو در سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه دانشگاه بوعلی سینای همدان برگزار شود، که این برنامه به دلیل عدم حضور رحمانیان فعال سیاسی اصلاح طلب لغو شد.
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از دیگر چهرههایی بود که با تابلوی «لغو سخنرانی» در دانشگاه فرهنگیان یاسوج مواجه شد، وی که برای سخنرانی در جمع دانشجویان این دانشگاه راهی یاسوج شده بود بعد از لغو شدن سخنرانیاش راهی کانون بسیج شد تا آنجا مطالبش را مطرح کند.
آنطور که دانشجویان این دانشگاه اعلام کردهاند، به خاطر سخنرانی نقوی حسینی در مخالفت با دانش آشتیانی وزیر آموزشوپرورش در جلسه رأی اعتماد، سخنرانی وی در دانشگاه فرهنگیان - وابسته به وزارت آموزشوپرورش- لغو شده است.
لغو سخنرانی ستار هدایت خواه طی روز گذشته در دانشگاه آزاد یاسوج میرفت که لغو سخنرانیها در این شهرستان را سریالی کند که البته با پیگیریهای انجامشده این سخنرانی بالاخره برگزار شد.
در خوزستان نیز سخنرانی جواد کریمی قدوسی در دانشگاه آزاد رامهرمز با مشکلاتی مواجه شد و حتی زمزمههایی مبنی بر لغو آن نیز رسانهای شد، اما گویا بالاخره این نشست با پیگیریهای بسیج دانشجویی برگزار شد.
مرور سر خط رسانههای مختلف نشان میدهد که لغو سخنرانیهای روز دانشجو به همین تعداد خلاصه نشد، آیین بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه رازی کرمانشاه که قرار بود در روز ۱۶ آذر با حضور سعید بیابانکی و محسن رضایی، از فعالان دانشجویی دانشگاه رازی، در دانشکده علوم پایه این دانشگاه برگزار شود لغو شد.
لغو سخنرانی شهاب مرادی و فریدون عباسی در دانشگاه رازی کرمانشاه نیز از اخباری بود که از سوی برخی خبرگزاریهای اعلام شد. همچنین بنا بود مناظره عباس سلیمی نمین و ناصر آملی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شود که این برنامه نیز لغو شد. لغو سخنرانی کامفیروزی و حجت شریفی در دانشگاه صنعتی شریف از دیگر اتفاقات این روزهای دانشگاهها بود.
همچنین خبر سخنرانی فاطمه صادقی و فاطمه هاشمی نیز در شبکههای مجازی مطرحشده بود که روابط عمومی دانشگاه کاشان با صدور اطلاعیهای تأکید کرد که از این سخنرانی هیچ اطلاعی ندارد و آرم دانشگاه بدون کسب اجازه از دانشگاه در پوستر چاپ شده است.
همزمان با ۱۶ آذرماه مراسم روز دانشجو هم در شهرستان دهلران لغو شد. این مراسم که قرار بود با هماهنگی سه دانشگاه آزاد، علمی کاربردی و پیام نور در تالار شهرداری برگزار شود بنا به دلایل نامعلومی لغو شد.
وزیر کشور: انشاءالله هیچ سخنرانی لغو نمیشوداما لغو برخی برنامهها و سخنرانیهای چهرههای سیاسی در حالی رخ داد که وزیر کشور پیشازاین گفته بود که وزارت کشور با سخنرانیهای دارای مجوز در روز دانشجو مخالفت نمیکند.
عبدالرضا رحمانی فضلی؛ وزیر کشور در حاشیه همایش ملی صیانت و گفتمانسازی اجتماعی شدن مبازره با مواد مخدر در جمع خبرنگاران در خصوص امکان لغو سخنرانیهای ۱۶ آذر با توجه به اتفاقات اخیر گفت: انشاءالله هیچ سخنرانی لغو نمیشود.
وی تصریح کرد: به استانداریها نیز اعلام کردیم تا هماهنگیهای لازم را در این زمینه به عمل بیاورند.
محورهای سخنرانیهای روز دانشجو
از سخنرانیهای لغو شده که بگذریم به مراسمهای برگزارشده به مناسبت روز دانشجو میرسیم، برنامههایی که از تبریز و تهران گرفته تا اصفهان و شیراز تعدادی زیادی از دانشجویان را پای سخنرانی چهرهها کشاند.
اما مرور سخنان مطرحشده در این جلسات نشان میدهد که مباحثی چون برجام، فساد اقتصادی، مشکلات اقتصادی مردم و همچنین مطالبات جنبش دانشجویی به ترتیب بیشترین سهم را در سخنرانیها به خود اختصاص دادهاند بهطوریکه حتی برخی فعالان و چهرههای سیاسی اصلاحطلب نیز از مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور سخن گفتند.
مرور برخی سخنرانی های روز دانشجو
|
نام سخنران
|
محل
|
برخی محورهای سخنان
|
سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی
|
دانشگاه شریف
|
*رسانههایی که به دنبال بزک رفتار امریکا بودند اعتراف امروز آنها، به شیطنت و کلاهبرداری امریکا برای آنها آبرو خواهد آورد، همچنان که اگر آبروی خود را به رفتار شیطنتآمیز امریکا گره بزنند، چیزی از آن باقی نخواهد ماند.
*با عزم ملی و یکپارچگی در مقابله با شیطنتهای آمریکا برد واقعی از آن ملت ما خواهد ما شد.
*پیشنهاد «برجام خوانی» در کنار بررسی رفتار امریکا، جنبش دانشجویی را برای رسیدن به درک ملی از نیات امریکا کمک میکند.
*امریکای امروز همان امریکای ۴ سال قبل است، همان اوباما و کری و همان کنگره است، همانهایی که در معامله با آنها سانتریفیوژها را برچیدیم و در راکتور اراک بتن ریختیم اما امروز ۹۹% رأی علیه خود گرفتیم.
|محمد باقر قالیباف شهردار تهران
|دانشگاه شهید بهشتی
|
* مشکلات کشور با سخنرانی، شعار و بد گفتن از دیگران حل نمیشود. عدهای گمان میکردند که میتوان با سخنرانیهای آتشین، شعار و هیجان کشور را اداره کنند، اما این کارها به پیشرفت کشور کمکی نکرد و نخواهد کرد و دغدغه امروز مردم از همه اقشار معیشت و اشتغال آنها است و همه این بیکاری و عدم اشتغال جوانان باعث بروز آسیبهای اجتماعی مختلفی میشود.
* من اینطور گفته بودم که مذاکرهکنندگان ما باید میز مذاکره را هم میدان مبارزه تصور کنند نه اینکه احساس کنیم اگر به هر دلیلی آنها با ما وارد مذاکره شدند و به ما لبخند میزنند، دیگر مشکلاتمان حلشده است. خیر، روحیه استبدادی آمریکا پابرجا است و ما هم زیر بار ظلم و ستم آنها نخواهیم رفت و دقیقاً انتقادی که به این مسئله وارد میشود، این است که مذاکرهکنندگان میز مذاکره را میدان مبارزه فرض نکردند و بهطرف مقابل علیرغم تأکیدات مکرر رهبری مبنی بر اینکه نباید به آمریکاییها اعتماد داشته باشیم، اعتماد کردند
|
علیرضا زاکانی نماینده سابق تهران در مجلس
|
دانشگاه شیراز
|
* برجام یک سند تودرتوی آمریکایی است که فقط تیم مذاکرهکننده ما مقداری آن را تغییر داد و برخی از آقایان حضور تیم ۱۶ نفره ایران در مقابل تیم ۱۴۵ نفره آمریکا را نقطه قوت اعلام میکردند درحالیکه این ضعف بزرگی بود.
* آنچه درگذشته گفتیم گوش نکردند اما امروز هم ما به دنبال هیاهو و حاشیه نیستیم بلکه انتظار داریم دولت مطالبی را که آن موقع عنوان میکرد امروز اجرا کند و به دنبال گرفتن حق مردم باشد و بههیچعنوان به دنبال پاشنه آشیل بودن برجام برای دولت نیستیم.
* صحبتهای من به هیچ دولت و هیچ جناحی ارتباطی ندارد بلکه اعتقاد من این است که مردم باید مسئولان خود را بر روی صندلی داغ بنشانند و تنها از آنها یک سؤال کنند که ثروت خود را از کجا آوردهاند چراکه یک فرد در سال ۸۷ مسئولیت خود را به اتمام میرساند و امروز چندین و چند میلیارد سرمایه دارد. باید فقط از او پرسید که این ثروت را از کجا آورده است درحالیکه وقتیکه ما میپرسیم آنها به دنبال هیاهو و جنجال میروند.
|
معصومه ابتکار معاون رئیسجمهور
|
دانشگاه بوشهر
|
*رفع مشکلات موجود در کشور تنها با اختیارات رئیسجمهور محقق نمیشود، دولت به دنبال تبدیل فضاهای امنیتی و تنگنظرانه به فضایی آزاد برای طرح انتقاد و دیدگاهها است و رئیسجمهور تلاش ویژهای در این راستا دارد.
*رفع تحریم باعث شده تا برخی از زنجیرها از پای کشور باز شود و کشور در رقابت به سمت پیشرفت حرکت کند، برجام یک توافق بینالمللی و فرصتی برای ایران است و ۵+۱ اجازه نقض این توافق را نخواهد داد.
*برجام یک فرصت برای اینکه ایران در عرصههای اقتصادی و اجتماعی بتواند به آن چیزی که شایسته مردم است دست یابد.
|
عزتالله ضرغامی رئیس اسبق سازمان صداوسیما
|
دانشگاه اصفهان
|
*امروز در حوزه رسانه، فضای مجازی حرف اول را میزند و در حال حاضر بنده دو سال است که در این حوزه فعال هستم، مشاهده میکنیم که هر چه زمان به جلوتر میرود، توان این فضا بیشتر میشود که این فضا را دیگران مدیریت میکنند.
* برجام چهره واقعی آمریکا را آشکار کرد و از همین رو من نیز مانند آقای روحانی اعتقاددارم بر جام را خدا آورد. .
*مذاکره برد - برد با شیطان توجیهی نمیتواند داشته باشد و آمریکا مانند یک حیوان وحشی زنجیر پاره کرده است، آمریکاییها به حقوق بشر توجهی ندارند و این مسئله را میتوان از اتفاقات روزهای پایانی ریاست جمهوری اوباما بهخوبی متوجه شد.
|
شهین دخت مولاوردی معاون رئیسجمهور
|
در جمع دانشجویان ارومیه
|
* دولت تدبیر و امید با شعار آرامش در سیاست، آسایش در اقتصاد و امنیت در فرهنگ به میدان آمد و به آنها عمل کرد.
* تکیه دولت تدبیر و امید بر زبان دیپلماسی و محور قرار دادن زبان گفتوگو در سیاست خارجی توانست کشور را از سنگینترین تحریمها نظیر موارد ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد خارج کند.
* برای رونق اقتصادی به۲۰۰میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در سال نیاز داریم، بنابراین، بخش اعظمی از موفقیتها از مسیر برجام میگذرد و اگر برجام نبود الآن سقف آرزوهایمان، برنامه نفت در برابر غذا بود و اگر برجام نبود، صادرات نفت ایران به صفر رسیده بود و دلار قیمتی بالای ۱۰ هزار تومان داشت
|
معصومه ابتکار معاون رئیسجمهور
|
دانشگاه تربیت مدرس
|
*باید با دنیا تعامل داشته باشیم اما استقلال، مطالبه جدی جنبشهای دانشجویی است که در دوران انقلاب نیز دانشجویان خط امام در ۱۳ آبان این مطالبه را پیگیری کردند.
* حرکتهای ضد استبدادی و ضد امپریالیستی را از ویژگیهای جنبشهای دانشجویی است.
*وی در واکنش به انتقادات برخی دانشجویان گفت: خیلی از مطالبات شما محقق نشده اما بسیاری از مطالبات جامعه محقق شده است. این فضای آزادی برای برگزاری مراسم روز دانشجو در سالهای ۸۸، ۸۹ و ۹۰ وجود نداشت. فضای اجتماعی و سیاسی تغییر کرده است و آقای رئیسجمهور نیز در حد توان در راستای بهبود شرایط اقدام کرده است.
*معاون رئیسجمهور، انتقادات دانشجویان مبنی بر گرسنگی کارگران را شعار خواند و گفت: اینجا دانشگاه است، انضباط و نظمی دارد. شما در این جلسه هرجومرج میکنید. بعد از سخنرانی سؤالاتتان را مطرح کنید من پاسخ میدهم؛ این فضاسازی است نه دموکراسی. در شأن دانشگاه و محیط علمی نیست، زیبا نیست.
|
جواد اطاعت فعال اصلاحطلب
|
دانشگاه تربیت مدرس
|
*وضعیت کشور بسیار منفی است. شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این مسئله را ثابت میکند. وضعیت محیطزیست بسیار وحشتناک است، من دیگر دغدغه دموکراسی ندارم، دغدغه من این است که زیستگاه من ایران سالم بماند تا فرزندان ما بتوانند در ایران زندگی کنند.
*اطاعت با اشاره به اظهارات رئیسجمهور مبنی بر اینکه عدالت به معنای برابری فرصتهاست اظهار کرد: این اظهارات را لیبرالها میگویند. در کشور اسلامی نمیتوان لیبرال دموکراسی داشت زیرا در لیبرال دموکراسی روسپیگری هم آزاد است. در کشورهای غربی هم لیبرال دموکراسی هم بهطور کامل اجرا نمیشود.
|
حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان
|
دانشکده صداوسیما
|
*تمدید تحریمها نقض برجام است. آمریکاییها نیز میدانند تمدید تحریمها نقض برجام است اما میخواهند دهنکجی کنند.
*بهترین تعبیری که برای آمریکا میتوانیم به کار ببریم تعبیر امام خمینی است که آمریکا را شیطان بزرگ خواندند و بهترین دستور در خصوص مقابله با آمریکا نیز دستور امام خمینی است که فرمودند هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید.
*شریعتمداری خطاب به کسانی که نسخه سازش با آمریکا را میپیچند گفت: این افراد باید بگویند در زمان شاه چه پیشرفتی برای کشور حاصل شد که الآن نسخه سازش میپیچید؟ این افراد روی دو نکته تأکید میکنند اول اینکه ما برای حل مشکلاتمان باید با آمریکا کنار بیاییم. کشورهای همسایه ما که با آمریکا رابطه خوبی دارند چه پیشرفتی کردهاند؟
|
مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس و عضو شورای مرکزی فراکسیون امید
|
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
|
* دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار نفت برده شده اما معلوم نیست پولها چه شده است. از ۱۱ هزار میلیارد پول تنها ۴ یا ۵ هزار میلیارد شناساییشده و باید مشخص شود بقیه کجا رفته است.
* برجام نه فتحالفتوح است که بتواند همهچیز را زیرورو کند و نه عهدنامه ترکمانچای است که عدهای بگویند باید میز مذاکره را ترک کرد، کما اینکه هشت سال این کار را کردند و نتیجه آن تصویب هفت قطعنامه شورای امنیت و قرار گرفتن کشورمان ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل بود بدان معنا که آنها هر زمان که بخواهند میتوانند به ما حمله کنند
|
جواد حقشناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
|
دانشگاه علم و صنعت
|
* از همان ابتدا هم به آقای روحانی گفتیم نباید تمام تخممرغها را در یک سبد و آنهم سبد برجام گذاشت. سرمایه درجایی که احساس ناامنی کند حضور نمییابد. چین و روسیه هم که طرف ما هستند در تمام قطعنامهها سراغ آمریکاییها رفتند.
* ما باید سراغ حوزههای اصلی مثل مبارزه با فساد که یکی از مصادیق آن حقوقهای نجومی است برویم و آن را در دستور کار قرار دهیم.
* در عرصه سیاست خارجی قطعاً توافق با ۱+۵ یک توافق بینالمللی است. وقتی قراردادی بینالمللی شد و ۵ کشور دیگر غیر از آمریکا این قرارداد را امضا کردند علیالقاعده باید تفکیک منافع شود.
|
مهرداد بذرپاش نماینده سابق مجلس شورای اسلامی
|
دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
|
* برجام محک سادهلوحی برخی شده است، تاریخ را خوب نظاره کنیم، فاصله بین ابوموسی اشعری شدن تا مالک اشتر شدن بسیار کم است.
*همه فرصتها را از دست ندهیم؛ همه باهم برای عبور از این بحرانها متحد شویم و دست یکدیگر را بفشاریم، واقعاً «رحماء بینهم» باشیم. زمان اعتماد بیشتر به نیروهای خودمان رسیده است و باید واژه توانستن را با صدای رساتر صرف کنیم.
|
سید محمد حسینی وزیر اسبق ارشاد
|
دانشگاه زنجان
|
*خوی استکباری آمریکا تغییر نکرده است. در مذاکرات باوجود تذکرات رهبری بالاخره این کار پیش رفت ولی بازهم آنها به تعهدات خود عمل نکردند و بعدها عدهای در کشور توجیه کردند که اینها با روح برجام مغایرتی ندارد والان اتفاقنظر هست که برجام نقض شده است.
*کسانی که اعتقاد به درشتگویی درباره آمریکا درگذشته داشتند و اعتقاد به تعامل داشتند هم به این نتیجه رسیدهاند.
روز دانشجو در دانشگاه تهران
اما یکی از پرحاشیه ترین برنامههای روز دانشجو امروز با حضور رئیسجمهور در دانشگاه تهران رقم خورد، برنامهای که برخی از دانشجویان زیر بارش باران آن را دنبال کردند.
در این مراسم امین اقرلو، نماینده بسیج دانشجویی، صادق آقاجری نماینده دفتر تحکیم وحدت، علیرضا فقیر نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی، پیام مرادی نماینده انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، حسین اخگرپور نماینده جامعه اسلامی دانشجویان به نمایندگی از دانشجویان در حضور رئیسجمهور سخنرانی کردند.
علیرضا فقیر، نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی در این مراسم گفت: سلام آقای رئیسجمهور! خدای را شاکریم که این برنامه با مهندسی مدیران دانشگاهیتان به جنگ شادی و استندآپ کمدی تبدیل نشد تا آئینهای روز دانشجو بیش از این مایه شرمساری شما نباشد. اما چرا از حاشیهنشینهای فراموششده کارگران غریب، کامیون داران بیتریبون، کارتنخوابهای بیپناه، قربانیان فقر و فساد و تبعیض و در یک کلمه از پابرهنگان مظلوم، احساس شرمساری نمیکنید؟
لابد انتظار داشتید خداوند را شکر کنیم که در پاییز دولت تدبیر و امید هم باغ برجام، سیب و گلابی میداد!امین اقرلو مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران هم در این مراسم خاطرنشان کرد: ماجرا زمانی آغاز شد که هر چه داشتید و نداشتید را در سبد مذاکره گذاشتید، درست در همین مدت، نقدینگی در کشور افزایش یافت و همزمان هزینههای دولتی به ۲.۵ برابر آغاز دولت یازدهم رسید، خام فروشی شدت یافت و قراردادی جدید نفتی با پنهانکاری و قلدری ژنرال نفتی دولت شما در روند معاملات حوزه انرژی حقنه شد.از آن روز بود که دستاوردهای نداشته برجام را به رخ مردم کشیدید. برجام، شد حکایت پادشاه عریانی که کسی جرات بیان واقعیتهایش را نداشت! همه باید شکر نعمت میکردند! و لابد انتظار داشتید خداوند را شکر کنیم که در پاییز دولت تدبیر و امید هم باغ برجام، سیب و گلابی میداد!
صادق آقاجری نماینده دفتر تحکیم وحدت سخنرانی خود را با صحبتهای پیشین رئیسجمهور آغاز کرد و بابیان صحبت روحانی مبنی بر اینکه امروز شعار زیبای مرگ بر آمریکا بیش از هر زمان دیگر در کشور ما وحدتآفرین شده است، گفت: آقای روحانی چقدر تغییر کردهاید؟! آقای رئیسجمهور! این اقدامات شما درزمینهٔ سیاست خارجه باعث بیاعتمادی نخبگان سیاسی کشور به شما شده است.
حسین اخگرپور نماینده جامعه اسلامی دانشجویان خطاب به رئیسجمهور عنوان کرد: جناب آقای روحانی! امروز میخواهم بهعنوان فرزندی از فرزندان همین معلمان، کارگران، معدنچیان، رانندگان و لبوفروشان میهنم که دارای شناسنامه و کارت دانشجویی هستند، با شما سخن بگویم. آقای رئیسجمهور شاید بهتر باشد همین اول ماجرا از دغدغه مردمی بگویم که وقتی اخبار را مشاهده میکنند از خود میپرسند چه تفاوتی بین آنهایی که پای این انقلاب با ۷۰۰ هزار تومان حقوق ایستادهاند با صاحبان فیشهای نجومی وجود دارد درحالیکه دزد بیتالمال را ذخیره انقلاب نامیده و پرداخت یارانه را مصیبت عظمی میدانند.
رئیسجمهور: آمریکا خصم و دشمن ماست
حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور نیز در جمع دانشجویان طی سخنانی گفت: در خصوص انتخابات آمریکا ایران تنها کشوری بود که همچنان میگوید نه خوشحال شده است و نه غمزده، حالا یک نفر در آمریکا انتخابشده است و برنامههای او هم در آینده اعلام خواهد شد و ما مسیر خودمان ادامه میدهیم. بله، او خیلی چیزها دلش میخواهد، ممکن است دلش بخواهد برجام را تضعیف کند، دلش بخواهد برجام را پاره کند مگر ملت ما گذارد. آمریکا نمیتواند تأثیرگذار بر اراده ما باشد. نمیتواند در استقامت و ایستادگیمان تأثیرگذار باشد.
روحانی اظهار داشت: اگر کسی چشم طمع داشته باشد، ملت ما با قاطعیت میایستد، اگر روزی خطر باشد، همه ملت ما بسیجی هستند. بسیج یک گروه خاص نیست. بر مبنای اصل ۵۱ قانون اساسی، دولت موظف است همه افراد ملت را آموزش نظامی دهد تا در موقع تهدید، از کشور دفاع کنند.
وی با تأکید بر اینکه همه ملت ما بسیجی هستند، گفت: اگر روزی خطری کشور را تهدید کند، آنوقت حزب و جناح نمیشناسیم و از کشور خود دفاع خواهیم کرد.
رئیسجمهور تأکید کرد: تمام افتخار ما ناشی از یکپارچگی ماست، هر جا انشقاق پیدا کنیم، قدرت ما تضعیف میشود.
روحانی با تأکید بر اینکه همه باید تحملمان را بالا ببریم، گفت: از بنده که خادم شما هستم تا همه حضار جلسه، باید تحملمان را بالا ببریم، سلیقههای ما یکی نیست اما اهداف و آرمانهای ما در حفظ نظام، حفظ تمامیت ارضی و تبعیت از مقام معظم رهبری یکی است. مگر میشود فردی انقلابی باشد و از کشور دفاع نکند.
رئیسجمهور، بابیان اینکه تردیدی نداریم که آمریکا خصم و دشمن ماست، گفت: فردا در جلسه هیئت نظارت بر برجام واکنش ایران را به اقدام آمریکا اعلام خواهیم کرد.
مشروح سخنان رئیسجمهور در این دیدار را میتوانید در این خبر بخوانید.
مراسم روز دانشجو حاشیههایی دیگری هم داشت، عسگرپور نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان دو کتاب «قانون اساسی» و «وصیتنامه امام (ره) » را به رئیسجمهور اهدا کرد. همچنین کلیپی در خصوص حوادث انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، آزادسازی خرمشهر، سخنرانی مقام معظم رهبری در خصوص تولید علم منتشر شد.
روزی به یاد شهدای دانشجو
اما روز دانشجوی امسال تنها به برنامههای سیاسی محدود نشد و برنامههای دیگری هم در استانهای مختلف کشور برگزار شد که میتوان به یادوارههای شهدای دانشجو در استانهای مختلف اشاره کرد.
امروز کنگره شهدای دانشجوی استان گلستان هم با حضور جانشین فرماندهی کل سپاه و به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
سردار حسین سلامی ظهر سهشنبه در کنگره شهدای دانشجوی استان گلستان که با حضور پرشور دانشجویان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، برگزار شد به تبیین نقش دانشجویان در پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار کرد: روحانیون و دانشجویان دو قشری بودند که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش پیشگام و پیشران ایفا کردند.
سردار سلامی افزود: دانشجویان بهعنوان پرچمداران آزاداندیشی، استکبارستیزی، عدالتخواهی، اسلام طلبی و استقلالخواهی و پیشگامان این انقلاب بزرگ نقش برجستهای در تحقق انقلاب و پس از پیروزی آن در ترسیم سیمای اقتدار جامعه ملی داشتهاند.
تمدید تحریمها نشانهای دیگر از تخاصم آمریکایی ها است جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بابیان اینکه در بازشناسی ابعاد عظیم انقلاب دچار کوتاهی و غفلت شدهایم، گفت: دستیابی به استقلال با سرعت شگفتانگیز در نابرابرترین فضای توازن قدرت شبیه به یک معجزه الهی است.
سردار سلامی به توطئههای امریکا اشاره و اظهار کرد: ارمغان امریکا از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا امروز، کودتا، نصب مهرههای دیکتاتور، غارت ثروتهای مادی، عقب نگاهداشتن علمی، تحمیل جنگهای مستقیم خارجی و داخلی، تحریم اقتصادی، تهاجم فرهنگی و ترور دانشمندان ما بوده و امروز تمدید تحریمها نشانهای دیگر از تخاصم آنها است.
سردار سلامی ادامه داد: ملت ایران تصمیم گرفته حقوق خود را عاقلانه و شجاعانه و بدون هیچ ملاحظهای از قدرتهای بهظاهر بزرگ بستاند و از هرزمان دیگری قدرتمندتر و مسلطتر بر شئون و سرنوشت خود هستیم.
نظر شما