روز دانشجو در سرمای اردبیل یخ بست/ ابهام در دعوت یا عدم دعوت

خبرگزاری مهر، گروه استانها: برنامههای روز دانشجو در اردبیل با کمترین هیجان و تحرکی قبل از آغاز به خط پایان رسید. روزی که در تاریخ ایران همواره نقطه عطف نشستهای سیاسی، مناظرههای جدی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و روز تمرین و حداقل تظاهر به نشاط و خودباوری در بین دانشجویان محسوب میشود به سرمای زیر صفر اردبیل گره خورد و به جز یک برنامه سخنرانی بدون مهمان ویژه در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل چیزی به خود ندید.
جنبش دانشجویی که در طول تاریخ کشور و در بطن جریانهای سیاسی و فرهنگی یکی از تأثیرگذارترین اقدامات و تحرکات هدفمند دانشجویان محسوب میشود، در فضایی که هر چند به رنگ تدبیر و امید آمیخته است، نتوانست برنامههای قابلعرضهای را در استان اردبیل به تاریخ ۱۶ آذر ماه سال ۹۵ به ثبت برساند.
در این روز نه تنها از نشستهای تخصصی و دعوت از مهمانان ویژه خبری نبود بلکه برنامههای درخور دانشجویان نیز برگزار نشد و سرمای هوا نیز به بهانههای همیشگی مسئولان افزود تا کسی پشت تریبون ها از اهمیت روز دانشجو و آنچه در این تاریخ به ثبت رسیده است، سخنی به میان نیاورد.
حتی یک مهمان ویژه به اردبیل دعوت نشد
با وجود اینکه خبرنگاران خبرگزاریها آماده پوشش اخبار این روز به دلیل دعوت احتمالی از چهرههای سرشناس سیاسی و فرهنگی کشور بودند، هیچ دانشگاهی حتی دانشگاهبه اصطلاح مادر استان یعنی محقق اردبیلی از چهره خاصی دعوت نکرد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در پاسخ به انتقاد خبرنگاران در نشست خبری خود که تنها برنامه روز دانشجوی این دانشگاه محسوب میشد، گفت: بنده مسئول دعوت کسی نیستم و فقط دعوتها را ارزیابی میکنم.
گودرز صادقی با بیان اینکه هیچ تشکلی و هیچ سخنرانی درخواست سخنرانی نداشته اضافه کرد: ما مانع کسی نمیشویم و اینکه گفته میشود فشاری وارد آمده کاملاً اشتباه است و هرگونه فشار و ممنوعیت بدون اجازه بنده غیرممکن است که خود بنده نیز فشاری وارد نکردم.
این اظهارات در حالی مطرح شد که در همان جلسه معاون فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی از لغو سخنرانی یکی از یکی از مسولان مطرح کشور، سخن گفت.
عباس فنی اصل در اظهارات خود وضعیت جوی استان را بهانه عدم دعوت از چهرههای سرشناس عنوان کرد؛ غافل از اینکه سالها در همین دانشگاه شخصیتهای مطرحی سخنرانی داشته و برای رسیدن به برنامه سخنرانی خود به سرمای زیر صفر هم توجه نداشتهاند. ضمن اینکه در بولتن های کشوری نیز که از هفته های قبل سخنرانان این روز را در دانشگاه های مختلف معرفی می کرد، اسمی از اردبیل و دانشگاه محقق نبود.
از سویی سایر دانشگاهها در سکوت و رخوت حتی در کلاسهای خود را به بهانه سرما بستند و در روز دانشجو فقط بخشهای اداری دانشگاهها به فعالیت جزئی روزمره پرداختند.
بطوریکه تنها در دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل برنامهای با عنوان روز دانشجو برگزار شد که تنها مسئولان خود دانشگاه حضور داشتند و حتی مسئولان سایر دانشگاهها، مسئولان استانی و هیچ مدیر کلی ضرورتی برای حضور بر خود ندیده بود.
فضای فعالیت دچار رکود و رخوت است
یکی از دانشجویان اردبیلی در گفتگو با مهر با تأکید به اینکه نه تنها جنبش دانشجویی در اردبیل تعریف نشده بلکه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان نیز فاقد تعریف و انسجام است، اضافه کرد: به عقیده من دانشجویان علاقهمندی و نشاط لازم برای فعالیت سیاسی را از دست دادهاند.
آرش افزود: امروز اغلب دانشجویان به دنبال این هستند که مدرکی از دانشگاه گرفته و بدون کمترین سروصدایی دانشگاه را ترک کنند.
امروز اغلب دانشجویان به دنبال این هستند که مدرکی از دانشگاه گرفته و بدون کمترین سروصدایی دانشگاه را ترک کنند. این اظهارات را زمانی میتوان تائید شده دید که در مراسم روز دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی دانشجویان در بخشهایی از سخنرانی سخنرانان که هیچ برجستگی خاصی نداشت و صرفاً برای نشاط مقطعی جیغ و کف میزدند؛ در حالی که دانشجویان دیروزی که در سالهای ۷۰ و ۸۰ تحصیل کردهاند به یاد دارند که جلسات سخنرانی روز ۱۶ آذر تا چه حد با قوت و قدرت چانهزنی و تحلیل بالا همراه میشد.
یکی دیگر از دانشجویان نیز تأکید کرد: دانشجویان امروز بیشتر از هر چیزی نگران شغل و آینده هستند و کسی که نگران شغل خود باشد چندان تمایلی به فعالیتهای سیاسی ندارد.
این خانم دانشجو تاکید کرد که البته ناگفته نماند که فضای دانشگاه ها و دانشجویان همچون جامعه سیاست زده هستند.
رخوت حاکم در بین دانشجویان در وضعیتی طرح میشود که روسای دو دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه آزاد اسلامی استان در این روز یعنی ۱۶ آذر اعلام کردند هیچ منعی برای فعالیت دانشجو در تشکلهای سیاسی وجود ندارد.
بطوریکه به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان این دانشگاه ۲۰ هزار نفر دانشجو دارد اما حتی یک دانشجوی ستارهدار و محروم نداشته و نخواهد داشت.
علی شامل تصریح کرد: ما فضا را برای جنبش دانشجویی و فعالیت تشکلها فراهم کردیم اما به دلیل تأثیرات دولت قبل در فضاهای دانشگاهی دانشجویان علاقه به فعالیت ندارند و هنوز باور ندارند که آن فضا تغییر یافته است.
اما در چنین روزی که به نظر می رسد هیچ مسئول دولتی در برنامههای روز دانشجوی در اردبیل حضور نیافت و یا اصلا دعوت نشد تا فضا همچنان با آرامش پیش برود.
روسای دو دانشگاه ذکر شده معتقدند نیاز امروز دانشجو نقد آگاهانه و منصفانه است تا بتواند به تحلیل دقیق وقایع روز بپردازد و به عقیده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان حس پرسشگری باید در دانشجویان تقویت شود.
اما سؤال این است که به واقع تا چه حد فضای مناظرههای سازنده برای دانشجویان فراهم شده و آیا جز این بوده که دانشجویان در مقاطعی محدود از سال به صورت نمادین به طرح دیدگاههای خود آن هم در محورهای سفارش شده پرداختهاند و جز چند برنامه شعر و موسیقی و سرود در هیچ کجا فرصت دور همی نیافتهاند؟
روز دانشجو در سرمای اردبیل یخ بست. رویدادی که انتظار میرفت در سال پایانی دولت و نزدیکی به انتخابات بتواند شکل و بوی متفاوتی به خود بگیرد.
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