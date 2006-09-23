كشت سنتي زعفران موجب كسادي بازارهاي جهاني شده است

كريم غياثي مرادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج اظهار داشت : برداشت و فرآوري سنتي زعفران سبب آسيب رساندن به محصول مي شود كه اين امر در كيفيت اصلي زعفزان ايراني تاثيرگذار است.

وي افزود : مكانيزه كردن توليد و بسته بندي زعفران ، يكپارچگي اراضي زير كشت و ساماندهي زيرساخت‌هاي بخش كشاورزي علاوه بر افزايش ميزان توليد ، كيفيت زعفران ايراني را تا حد مطلوبي افزايش مي دهد.

غياثي مرادي خاطر نشان كرد : زعفران ايران در حال حاضر جايگاه گذشته را دربازارهاي جهاني ندارد اما اميد مي رود با ساماندهي اراضي و مكانيزاسيون مراحل مختلف توليد ، ايران دوباره اعتبار گذشته را در بازارهاي جهاني به دست آورد و حرف اول را در توليد اين محصول ارزشمند بزند.

وي تصريح كرد : فرآوري و بسته بندي زعفران از مهمترين مراحل توليد اين محصول است اما تعداد محدودي از كارخانه هاي بسته بندي اين مرحله را با استانداردهاي مطلوب جهاني انجام مي دهند.

اين مسئول اظهار اميدواري كرد : تا سه سال آينده طرح هاي پيشنهادي در زمينه توليد و فرآوري زعفران با روش هاي مكانيزه به مرحله اجرا درآيد، زيرا در غير اين صورت كشورهاي رقيب از جمله افغانستان با قاچاق پياز زعفران و توليد انبوه آن در اين كشور جاي ايران را در بازارهاي جهاني خواهند گرفت.

اين عضو كميسيون كشاورزي عنوان كرد : در آينده ممكن است بتوانيم زعفران را به جز خراسان در ساير استانهاي كشور نيز پرورش دهيم.