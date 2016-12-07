حوزه ورزش استان دارای مشکلات و آسیبهای زیادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم نظری عصر سه شنبه در نشست با جمعی از ورزشکاران استان افزود: مشکلات و آسیبهای حوزه ورزش ناشی از ضعف در مدیریت این حوزه است.

وی با بیان اینکه ورزش در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی دارد، گفت: مدیران ورزشی باید در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی تعامل و همکاری داشته و به این حوزه ورود پیدا کنند.

نظری افزود: متاسفانه اغلب سالنها و مجموعه‌های ورزشی استان به دلیل بدهی به دستگاه‌های خدمات‌رسان تعطیل شده‌اند.

وی تصریح کرد: ورزش استان به خصوص شهرستان بویراحمد نیازمند توجه و حمایت دیگر دستگاه‌ها است و حمایت از حوزه ورزش استان و توسعه ورزش کاهش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد.