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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۸:۲۴

فرماندار بویراحمد:

حوزه ورزش استان دارای مشکلات و آسیبهای زیادی است

حوزه ورزش استان دارای مشکلات و آسیبهای زیادی است

یاسوج- فرماندار شهرستان بویراحمد گفت: حوزه ورزش استان دارای مشکلات و آسیبهای زیادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم نظری عصر سه شنبه در نشست با جمعی از ورزشکاران استان افزود: مشکلات و آسیبهای حوزه ورزش ناشی از ضعف در مدیریت این حوزه است.

وی با بیان اینکه ورزش در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی دارد، گفت: مدیران ورزشی باید در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی تعامل و همکاری داشته و به این حوزه ورود پیدا کنند.

نظری افزود: متاسفانه اغلب سالنها و مجموعه‌های ورزشی استان به دلیل بدهی به دستگاه‌های خدمات‌رسان تعطیل شده‌اند.

وی تصریح کرد: ورزش استان به خصوص شهرستان بویراحمد نیازمند توجه و حمایت دیگر دستگاه‌ها است و حمایت از حوزه ورزش استان و توسعه ورزش کاهش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد.

کد مطلب 3843027

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