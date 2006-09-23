نمايندگان خانه سينما بايد نماينده كليت سينماي ايران باشند

به گزارش خبرگزاري مهر، منوچهر شاهسواري كه همراه محمدرضا هنرمند به عنوان نمايندگان خانه سينما در شوراي صدور پروانه ساخت به اداره كل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه اي معاونت سينمايي وزارت ارشاد معرفي شده، در اين نامه با اشاره به اتمام ماموريت هيات اجرايي برگزاري مجمع عمومي كانون تهيه كنندگان فيلم ايران متذكر شده است:



"شان سينماي ايران ايجاب مي كند با حفظ حقوق فردي و اعتقادات شخصي و توجه به تنوع و تكثر سينماي ايران، نمايندگان خانه سينما در همه عرصه ها حامل پيام همدلي باشند. نمايندگان خانه سينما بايد فارغ از منافع صنفي خود كليت سينماي ايران را در همه وجوه آن نمايندگي كنند. منافع سينماي ايران در شمايل ملي آن در نحوه تعامل خانه سينما با همه نمادهاي بيرون از خود و با رعايت اصول حرفه اي تعريف مي شود."



وي در ادامه نامه خود آورده است: "تلاش من در اين نامه بيان مختصر آن فهمي است كه از نمايندگي خانه سينما دارم، چرا كه در غير اين صورت نماينده اميني نخواهم بود و البته ناگزيرم بگويم سال ها فعاليت صنفي و حرفه اي در اشكال گوناگون سابقه اي را ايجاد كرده است كه اعتقاد عملي به بخش عمده اي از آنچه گفتم را تائيد مي كند و قطعا در تشخيص هيئت مديره محترم اين نكات ان شاء الله لحاظ شده است."



شاهسواري در بخش ديگري از نامه خود نوشته است: "نمايندگي خانه سينما عرصه كارشناسي است، عرصه تضادها و اشتراكات فردي و صنفي نيست. نمايندگان خانه سينما علاوه بر احترام به همه سلائق نبايد جز به پيگيري مداوم منافع ملي سينماي ايران و بررسي راهكارهاي دستيابي به آن وظيفه ديگري براي خود قائل باشد و قطعا براي بنده نيز چنين خواهد بود."



نماينده خانه سينما در شوراي صدور پروانه ساخت در پايان پيشنهاد كرده در يك جلسه كارشناسي با حضور همه صنوف موثر در فرآيند صدور پروانه ساخت و همچنين كارشناسان مورد تائيد خانه سينما، چگونگي ماموريت محوله و برآيندهاي ناشي از آن به بحث گذارده شود تا نتايج آن سرلوحه فعاليت نمايندگان خانه سينما در شوراي پروانه ساخت باشد.