به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی روز سه شنبه در سمینار پیشرفت علم و صنعت در راستای اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی که به مناسبت روز دانشجو در سالن شهید چمران دانشگاه آزاد اراک برگزار شد، با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی در کشور اظهار داشت: با این نگاهی که امروز به اقتصاد مقاومتی در کشور بهوجود آمده سیاست های این حوزه اجرایی نمیشود زیرا گرایش به غرب، فساد و ساختار و قوانین از مهمترین عوامل تحقق نیافتن اقتصاد مقاومتی است.
افزایش واردات و کاهش اشتغال ثمره چشم دوختن به بیگانه است
وی با بیان اینکه در راستای اصلاح امور، نباید چشم به بیگانگان داشته باشیم، افزود: امروز چشم دوختن به خارج از کشور، افزایش واردات را بهدنبال دارد و نتیجه آن بیکاری و کاهش اشتغال است.
توکلی با اشاره به فساد بیان کرد: هیچ چیز بهاندازه فساد نابودکننده نیست بنابراین ضرورت دارد برخورد جدی با این پدیده نابودکننده صورت پذیرد.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تجربه، اثرات مخرب فساد را ثابت کرده که یکی از آنها بالا رفتن هزینههای سرمایهگذاری است.
رئیس سابق مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به ۱۶ آذر و روز دانشجو اظهار داشت: جنبش دانشجویی با هدف آزادیخواهی، استقلال، میهندوستی و عدالتطلبی آغاز شد که در واقع جنبشی استکبارستیزانه علیه وطنفروشی بود.
واقعه ۱۶ آذر در اعتراض به استعمار و در مقابله با عوامل وطنفروش شکل گرفت
توکلی تصریح کرد: واقعه ۱۶ آذر در اعتراض به استعمار، نفی استبداد و خودکامگی داخلی، طغیان علیه چپاول ثروت ملت و در مقابله با عوامل وطنفروش شکل گرفت.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فساد سیستماتیک شده است، گفت: متاسفانه مشکل اصلی آلوده شدن برخی از دستگاههای مسئول مبارزه با فساد و ناظر جامعه است، این موضوع مبارزه با فساد را سخت کرده و اعتماد مردمی را کاهش می دهد.
وی افزود: راه فراهمسازی شرایط برخورد با مفسدان، باز کردن مسیر برای پرداختن رسانهها و سازمانهای مردمنهاد به این موضوع است.
توکلی بیان کرد: افرادی که بهدنبال افزایش مناطق آزاد بودند هدفشان افزایش ثروت و قدرت خودشان بود و همانطور که امروز شاهد هستیم این مناطق که قرار بود سکوهایی برای افزایش صادرات باشند به کانالی برای واردات تبدیل شدهاند و سهمی در صادرات کالا ندارند.
آمریکا بهدنبال تحمیل لیبرال سرمایهداری بر کشورهای جهان است
رئیس سابق مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا بهدنبال تحمیل لیبرال سرمایهداری بر کشورهای جهان است و متاسفانه برخی از لیبرال سرمایهداران داخلی مروج برخی ویژگیهای بد غرب در کشور هستند که باید از کشورهای دیگر که مورد تحمیل این موضوع قرار گرفته اند عبرت بگیرند.
وی با اشاره به موضوع برجام گفت: اگر میخواهیم برجام را ارزیابی کنیم باید با پیشینهای که از دولت آمریکا داریم ارزیابی شود و نگوییم که برجام همه چیز را اصلاح میکند که نمیکند و نخواهد کرد.
توکلی ادامه داد: در آن دوره توصیه اصلی این بود که دولت در سیاست خارجی باید در اقتصاد جهان حل شود و موضوع چند ملیتی و نظام جهانی و کسب و کار جهانی را بپذیرد.
ایرادات قراردادهای نفتی همچنان پابرجا است
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به قراردادهای جدید نفتی هم اشارهای کرد و گفت: در جلساتی که با برخی از مسئولان دولتی داشتیم ثابت کردیم که این قراردادها اشکال دارد و این ایرادات باید برطرف شود.
توکلی افزود: با وجود تذکرات بسیار و پیگیریهای انجام گرفته، برای نخستین بار در دولت این مصوبه دوبار تصحیح شد، ولی همچنان برخی از ایرادات آن پابرجا است.
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