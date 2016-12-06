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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۲۴

عضو شورای راهبردی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد:

دانشجو باید خط دهنده باشد نه خط گیرنده

دانشجو باید خط دهنده باشد نه خط گیرنده

ایلام-عضو شورای راهبردی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: دانشجویان باید در ادامه مسیر انقلاب تلاش کنند این مسیر را هموار تر کرده و تحت تاثیر جریانات سیاسی قرار نگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اصغرنیا روز سه شنبه در آیین گرامیداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام اظهار داشت: برخی از جریانات سیاسی در صدد هستند از دانشجویان برای پیش بردن اهداف سیاسی مورد نظر خود بهره برداری کنند و دانشجویان باید هوشیار باشند که در کنار داشتن تفکر سیاسی بازیچه این گروه ها نشوند.

وی افزود: داشتن روحیه پرسشگری و نقادی نسبت به مشکلات و معضلات جامعه از مهم ترین ویژگی های دانشجوی موفق است.

عضو شورای راهبردی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی یادآور شد: قشر فرهیخته دانشگاهی در طول ادوار گذشته نشان داده اند که نسبت به ظلم و خوی تجاوزگری بی تفاوت نبوده و عکس العمل نشان داده اند و امروز نیز باید در راستای تقویت پایه های نظام اسلامی و دفع خطراتی که این نظام را تهدید می کند ، گام بردارند.

اصغرنیا اضافه کرد: تقویت روحیه پژوهش و انجام فعالیت های تحقیقاتی بویژه در زمینه هایی که مورد نیاز جامعه است باید در دستور کار دانشجویان و اساتید دانشگاهی قرار گیرد تا روز به روز از وابستگی به سایر کشورها بویزه از نظر اقتصادی و فناوری کاسته شود.

کد مطلب 3843050

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