همایش «وقف، زنان و دانشجو» در شهرستان صومعه سرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «وقف، زنان و دانشجو » با هدف بررسی نقش زنان و دانشگاهیان در اجرای و ترویج سنت حسنه وقف شامگاه سه شنبه در مسجد جامع تولم شهر شهرستان صومعه سرا برگزار شد.

در حاشیه این مراسم رئیس اداره اوقاف و امور خیریه صومعه سرا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقف یکی از مصادیق مهم نیکوکاری و خیرخواهی است.

عزیز خادم شریف با بیان اینکه وقف عملی است که انسان براساس آموزه های دینی خود در زندگی اجتماعی به یادگار می گذارد، افزود: زنان و جامعه فرهیخته دانشگاهی در اشاعه و ترویج این فرهنگ دینی غنی نقش تأثیرگذار دارند.

وی با اشاره به اینکه بانوان از سرمایه های مهم انقلاب اسلامی هستند، گفت: زنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در همه عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حضور فعالانه دارند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه صومعه سرا خاطرنشان کرد: وقف نیز یکی از فعالیت های دینی و فرهنگی است که حضور زنان در آن قابل تأمل است.

به گفته این مسئول خوشبختانه در سطح شهرستان صومعه سرا در حوزه وقف و اشاعه این فرهنگ شاهد نقش تأثیرگذار زنان هستیم.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر از فعالان حوزه وقف شهرستان صومعه سرا از خبرنگار خبرگزاری مهر نیز به جهت تلاش در انتقال اخبار حوزه وقف تجلیل به عمل آمد.