به گزارش خبرنگار مهر، مریم قربانی عصر سه‌شنبه در نشست هماهنگی اردوی جهاد علمی اظهار داشت: سال گذشته اردوی جهادی به صورت پایلوت هر دو هفته یکبار برای ۱۰۰ نفر از دانش آموزان روستاهای شهرستان بوشهر برگزار شد و براساس نظرسنجی‌هایی که از دانش آموزان و اولیا به عمل آمد رضایتمندی بالایی از دوره حاصل شد.

معاون امور عمرانی فرمانداری بوشهر با اشاره به حمایت مسئولان استانی از اجرای طرح گفت: امسال ۲۰۰ نفر از دانش آموزان روستاهای شهرستان بوشهر تحت پوشش طرح قرار گرفته اند و قرار است با حمایت استانداری ۴ شهرستان دیگر نیز تحت پوشش قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه بچه‌ها در این دوره حس و حال خوبی دارند و احساس می‌کنند که دیده شده اند، بیان کرد: دانش آموزان در این دوره علاوه بر برنامه‌های آموزشی و خلاقیت، با فعالیت های شهروندی و روابط اجتماعی که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب قصه، نمایش و مسابقه برگزار می شود، آشنا می شوند.

معاون امور عمرانی فرمانداری بوشهر افزود: دانش آموزانی که در این دوره شرکت می کنند، سفیرانی هستند که می توانند آموزه های خود را با همکلاسی های خود در روستا قسمت کنند و آنها نیز در این جهاد شریک شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی برگزاری اردوی جهادی آموزشی امید با حضور جمعی از مدیران استانی و دهیاران شهرستان بوشهر در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.