مذاکرات ایجاد بندرخشک توسط چینی ها در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت سرمایه گذاری و اقتصادی کشور چین سه شنبه شب درجلسه ای با استاندار و معاونان استانداری قزوین راههای توسعه مناسبات اقتصادی و اجرای طرح توسعه شبکه ریلی و بندر خشک را بررسی کردند.

فریدون همتی در این جلسه که در مرکز سرمایه گذاری استان قزوین برگزار شد اظهارداشت: در ایران کار کردن با شرق بویژه کشور چین در اولویت قرار دارد و ما در تعامل با سرمایه گذاران کشور شما رغبت بیشتری داریم.

استاندار قزوین تصریح کرد: به دلیل روابط اقتصادی و تجاری دو کشور در شرایط کنونی موفقیت چین را مانند موفقیت خود می دانیم و امیدواریم بتوانیم طرح های بزرگی را با کمک یکدیگر اجرا کنیم.

احیاء مسیر جاده ابریشم سود اقتصادی دارد

همتی یادآورشد: به دلیل جایگاه جاده ابریشم و قرار گرفتن ایران و چین در مسیر مهم و اقتصادی اروپا بسیار علاقمند هستیم طرح هایی که به توسعه و احیاء این جاده کمک کند را در اولویت قرار دهیم.

وی گفت: در استان قزوین به دلیل اهمیت اقتصادی و امنیتی و زیرساختهایی که وجود دارد می توانیم طرح توسعه شبکه ریلی را عملیاتی کنیم.

استاندار اضافه کرد: در قزوین پیشینه و سابقه بارانداز بودن یا به نوعی بندر خشک در جاده ابریشم در کاروانسرای تاریخی سعدالسلطنه وجود دارد و این زیرساخت مهم می تواند در اجرای این طرح یک ویژگی مهم باشد.

همتی اظهارداشت: به دلیل اهمیت این پروژه آمادگی داریم در اجرای شبکه ریلی ایران و چین به عنوان محور کار باشیم و روند توافق و اجرای پروژه را پیگیری کنیم.

وی بیان کرد: برای تامین زیرساختها یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بلند مدت باید تعریف شود تا بتوانیم برای اجرای پرووژه قطار چین، ایران و اروپا برنامه ریزی کنیم.

استاندار تصریح کرد: اجرای بندر خشک و راه آهن ایران و چین به طور حتم آثار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی فراوانی برای دو کشور در بر دارد و ما نیز در استان زمینه برخورداری این طرح از حمایت های دولتی را فراهم می کنیم.

سوت قطار ایران و چین را به صدا در می آوریم

وی اظهارداشت: آمادگی کامل خود را برای همکاری با شما برای به صدا درآوردن سوت قطار ایران و چین اعلام می کنیم و هر تفاهمی لازم باشد انجام می دهیم.

همتی اضافه کرد: نگاه ما این است که منافع ایران و چین در طول هم است و این پروژه می تواند آغاز توسعه مناسبات کشاورزی، صنعتی و گردشگری دو کشور هم باشد.

استاندار از مسئولان کشور چین و اتاق بازرگانی و راه آهن خواست در کنار طرح کلیات و جزئیات این پروژه نسبت به ارائه طرح توجیهی هم اقدام کنند تا هماهنگی لازم برای تشکیل کمیته های تخصصی، فنی، حقوقی فراهم شود.

همتی یادآورشد: برای تامین زیرساختها برای ایجاد بندر خشک هم پیگیری لازم را انجام می دهیم و باور داریم در کنار ترانزیت کالا در مسیر دریایی باید شبکه ریلی هم توسعه یابد و از مزیت های این طرح که کاهش قابل توجه زمان جابجایی کالاست نیز برخوردار شویم.

استان قزوین ظرفیت سرمایه گذاری برای کشور چین را دارد

همتی گفت: قزوین ظرفیت های بسیار زیادی دارد و آمادگی داریم در بخش های دیگر هم پذیرای سرمایه گذاران کشور چین باشیم و تجار شما می توانند با ورود به قزوین به بازارهای هدف دیگر نزدیک شوند و با تولید محصولات مشترک به سود مناسبی دست یابند.

استاندار تصریح کرد: از نگاه ما موضوع جدی است و آن را با شدت پیگیری خواهیم کرد.

در پایان این نشست هدایایی به رسم یادبود به مسئولان دو کشور اهدا شد.

هدیه ماکت قطار سریع السیر ایران و چین، کلکسیون تمبرهای چینی از سوی مسئولان کشور چین به استاندار قزوین اهدا شد.

همچنین استاندار قزوین کتابچه معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری در استان قزوین، صنایع دستی استان را به هیئت چینی اهدا کرد.