گسترش روحیه گذشت و بخشش از مال در زنجان قابل ستایش است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، اسداله درویش امیری روزسه شنبه در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اظهار داشت: "وقف"جزء فرهنگ های اصیل ایرانی است که بعد از ظهور اسلام ماهیت دینی، مذهبی و فقهی پیدا کرد.

وی افزود: در روزگاری که منابع دولتی برای ساخت و ساز عمرانی وجود نداشت، ساخت پل، بیمارستان، مدرسه، حسینیه و اماکنی نظیر آن جز فرهنگ عمومی و مشارکت مردمی محسوب می شد.

استاندار زنجان با بیان اینکه باید از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی در حوزه وقف کمال استفاده را نمود، اظهار داشت: اگر در بهره برداری از موقوفات به شکل صحیح، شایسته و منطبق با نیت واقف عمل نشود به روح وقف در جامعه لطمه وارد خواهد شد.

درویش امیری در ادامه به فعالیت گسترده انجمن های خیریه در سطح استان اشاره نمود و گفت: یکی از سرمایه های بزرگ مردم استان زنجان، راه اندازی انجمن های خیریه است که در حوزه های مختلف عمرانی، تعلیم و تربیت و درمان به ارائه خدمت می پردازند.

استاندار زنجان با بیان اینکه "وقف" بعنوان یک اثر و میراث فرهنگی برای آیندگان باید حفاظت و نگهداری شود، گفت: گسترش "روحیه گذشت و بخشش از مال" در استان قابل ستایش است و وقف در کنار همه امور خیریه، به جهت رعایت مسائل شرعی و قانونی و نیت واقف از جایگاه و حساسیت ویژه ای برخوردار است. در اجرای نیات واقف نباید حقوق مردم نیز نادیده گرفته شود.

درویش امیری در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع بقاع متبرکه اشاره نمود و عنوان داشت: بقاع متبرکه و آستان مقدس امامزادگان بعنوان پایگاه فرهنگی و مذهبی محسوب می شوند و نباید بواسطه مسائل مالی به روح فرهنگی و مذهبی این اماکن آسیب رساند.

وی ابراز کرد: بقاع متبرکه و آستان مقدس امامزادگان صرفا برای زیارت نیست و باید با استفاده از معماری زیبا و پرجاذبه، محیطی برای حضور گردشگران در این اماکن فراهم شود.