افتتاح ساختمان خانه بهداشت سرمستان همچنان در بلاتکلیفی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم دارستانی زاده عصر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از ساختمان خانه بهداشت اظهار داشت: ساختمان جدید خانه بهداشت به لانه گنجشک‌ها تبدیل شده است و تاکنون هیچ مسئولی پاسخگو نبوده است.

وی ادامه داد: مسئولان امر در روز کلنگ‌زنی قول داده بودند که ساختمان یک ساله افتتاح شود اما با گذشت حدود دو سال تاکنون این ساختمان افتتاح نشده است و اهالی سرمستان همچنان چشم انتظار افتتاح و تجهیز این ساختمان هستند.

دهیار سرمستان ادامه داد: دهستان سرمستان با جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ نفر به عنوان بزرگترین دهستان بخش آبدان محسوب می‌شود.

دارستانی‌زاده در پایان ضمن تشکر از پیگیری‌های بخشدار آبدان افزود: دولت تدبیر و امید توجه ویژه به روستاها دارد و امیدواریم مسئولان امر به درخواست اهالی سرمستان جامه عمل پوشانده و با افتتاح و تجهیز خانه بهداشت گرهی از مشکلات مردم دهستان حل شود.

دهیار سرمستان از ریاست دانشگاه علوم پزشکی خواست شخصا این قضیه را پیگیری کند تا مردم سرمستان چشم انتظار افتتاح ساختمان با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی باشند.