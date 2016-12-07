ابراهیم رشیدی‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آبدان در جاده اصلی بوشهر - بندرعباس واقع شده است و می‌طلبد مسئولان امر به درخواست اهالی آبدان جامه عمل بپوشانند.

وی با اشاره به اینکه مرکز درمانی دارای دو پزشک است، افزود: در حوزه بهداشت و درمان باید خیلی اهمیت داد و سلامت مردم خیلی برای ما اهمیت دارد.

رشیدی فرد اضافه کرد: آب شرب یکی از نیازهای مهم و اساسی مردم آبدان است ولی متاسفانه مردم آبدان مشکل توسعه دارند و شبکه آبرسانی در آبدان توسعه پیدا نکرده است؛ با توجه به پیگیری‌های مکرر و جواب مسئولان آب و فاضلاب مشکل اعتبار است.

رئیس شورای اسلامی آبدان ضمن گلایه از ادارات و نهادهای استانی و شهرستانی، تصریح کرد: متاسفانه ادارات در خصوص استقرار نمایندگی در بخش آبدان همکاری نمی‌کنند.

وی همچنین به مسائل و مشکلات آبدان پرداخت و ادامه داد: تعداد ۳۰۰ خانوار هستند که با مشکل سند مواجه هستند؛ به خصوص قطعه شماره پنج که کسی پاسخگوی مردم نیست و بنیاد مسکن و مسکن و شهرسازی دیر در این زمینه پاسخ نمی‌دهند.

وی به مشکل نرخ آب‌شیرین‌کن‌ها، لایروبی سدها، واگذاری زمین به جوانان اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان شد.

وضعیت اسفبار تنها سالن ورزشی آبدان

نایب رئیس شورای اسلامی آبدان نیز گفت: تنها سالن ورزشی آبدان از نظر کفپوش و سیستم سرمایشی وضعیت اسفباری دارد.

جواد عظیمی‌نیا ادامه داد: تیم‌های ورزشی خوبی در آبدان وجود دارد که به مرحله لیگ استان راه یافته‌اند از جمله تیم توحید آبدان ولی متاسفانه از نظر منابع مالی رنج می‌برند.

وی با ابراز تاسف از عدم تزریق مالی به هیئت‌های ورزشی گفت: هیئت‌های ورزشی در آبدان رو به تعطیلی است.

نایب رئیس شورای اسلامی آبدان از نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی خواست تا فکری به حال تیم های ورزشی انجام دهد.