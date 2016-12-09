به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پدیده مشهد و پرسپولیس تهران در هفته سیزدهم از شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر قرار است ساعت ۱۴:۱۰ دقیقه امروز جمعه در ورزشگاه ثامن مشهد برگزار شود.

این درحالی است که از شب گذشته بارش شدید برف مشهد را کاملا سفیدپوش کرده و صبح امروز شائبه هایی در مورد لغو بازی نیز مطرح شد. با این حال هنوز از سوی مسئولان برگزاری بازی اظهارنظری در این مورد صورت نگرفته و بازی پابرجاست.

ضمن اینکه مسئولان برگزاری بازی از آنجایی که پیش بینی بارش برف را کرده بودند، روی زمین کاور کشیده اند و بعید به نظر می رسد که زمین بازی مشکلی برای برگزاری این دیدار داشته باشد.